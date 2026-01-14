Відео
Україна
Втеча за 10 тис. євро — на Рівненщині викрили помічника ухилянтів

Втеча за 10 тис. євро — на Рівненщині викрили помічника ухилянтів

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 01:03
До 9 років тюрми може отримати ділок, який допомагав ухилянтам перетнути кордон — справа вже у суді
Військові ДПСУ на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Мешканець Рівненщини постане перед судом за організацію нелегального переправлення через кордон. Чоловік обіцяв ухилянтам безпечний шлях повз блокпости за величезні гроші.

Про це офіційно повідомила Рівненська обласна прокуратура на своєму сайті.



Як працювала схема нелегального перетину кордону

Слідчі з’ясували, що житель області разом зі спільниками налагодив прибутковий бізнес. Вони прокладали маршрути лісами та полями в обхід офіційних пунктів пропуску. Ціна послуги за один такий перехід для ухилянтів — 10 тисяч євро.

У серпні ділка затримали. Правоохоронці спіймали його "на гарячому" саме під час переправлення чергового клієнта.

Що вирішив суд

Суд вже обрав запобіжний захід. Організатор вніс понад 121 тисячу гривень застави та вийшов на волю. Проте скористатися грошима чи нерухомістю він не зможе. Прокуратура наклала арешт на його земельну ділянку та житловий будинок.

Тепер фігуранту загрожує в'язниця. Прокурори вже скерували обвинувальний акт до районного суду. Стаття передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі. Крім того, держава може повністю конфіскувати його майно. 

Раніше стало відомо, що на Рівненщині посадовець ТЦК та СП не складав адміністративні протоколи. За нехтування службовими обов'язками його оштрафували.

Також повідомлялось, що на Вінниччині затримали киянина, який віз ухилянтів до Молдови за 1900 доларів. Він отримав підозру одразу за двома статтями й камеру в СІЗО.

суд ухилянти ДПСУ виїзд за кордон судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
