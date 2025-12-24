Киянин орендував авто і взяв пасажирів, але замість легких грошей отримав підозру одразу за двома статтями і камеру в СІЗО

Автомобіль, у якому киянин перевозив до кордону людей. Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

На Вінниччині перевізник з Києва віз ухилянтів до Молдови за 1900 доларів. Проте замість легких грошей отримав підозру одразу за двома статтями й камеру в СІЗО.

Про це повідомляє Нацполіція Вінниччини.

Деталі правопорушення

24-річний киянин орендував авто яке прикордонники спільно з поліцією у Тульчинському районі зупинили автомобіль. У салоні сиділи троє пасажирів. Двоє з них — військовозобов'язані чоловіки.

Слідство стверджує: кінцевою точкою маршруту мав стати кордон із Молдовою. Водій мав підвезти клієнтів до прикордонної смуги, де вони планували нелегальний перехід.

Поліціянти з'ясували деталі організації. Водій був лише виконавцем. Він знайшов оголошення про "підробіток" в одному з Telegram-каналів.

Інструкція була чіткою: треба було взяти орендоване авто, забрати людей, купити необхідне спорядження для переходу і доставити групу у вказану точку. За ці послуги киянин отримав 1900 доларів.

Що загрожує підозрюваному

Тепер хлопцю загрожує серйозний тюремний термін. Слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Поліція продовжує шукати організаторів каналу, які керували процесом дистанційно.

