Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Киянин віз ухилянтів до Молдови, а тепер постане перед судом

Киянин віз ухилянтів до Молдови, а тепер постане перед судом

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 01:03
Киянин орендував авто і взяв пасажирів, але замість легких грошей отримав підозру одразу за двома статтями і камеру в СІЗО
Автомобіль, у якому киянин перевозив до кордону людей. Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

На Вінниччині перевізник з Києва віз ухилянтів до Молдови за 1900 доларів. Проте замість легких грошей отримав підозру одразу за двома статтями й камеру в СІЗО.

Про це повідомляє Нацполіція Вінниччини.

Реклама
Читайте також:

Деталі правопорушення

24-річний киянин орендував авто яке прикордонники спільно з поліцією у Тульчинському районі зупинили автомобіль. У салоні сиділи троє пасажирів. Двоє з них — військовозобов'язані чоловіки.

Слідство стверджує: кінцевою точкою маршруту мав стати кордон із Молдовою. Водій мав підвезти клієнтів до прикордонної смуги, де вони планували нелегальний перехід.

Поліціянти з'ясували деталі організації. Водій був лише виконавцем. Він знайшов оголошення про "підробіток" в одному з Telegram-каналів.

Інструкція була чіткою: треба було взяти орендоване авто, забрати людей, купити необхідне спорядження для переходу і доставити групу у вказану точку. За ці послуги киянин отримав 1900 доларів.

Що загрожує підозрюваному

Тепер хлопцю загрожує серйозний тюремний термін. Слідчі повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб) та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Поліція продовжує шукати організаторів каналу, які керували процесом дистанційно.

Нагадаємо, житель Болградського району, що на Одещині, за гроші переправляв військовозобов’язаних до Молдови поза пунктами пропуску.

Також ми писали, що у Львівській області прикордонник відійшов в туалет, а в той час ухилянт втік до Польщі.

суд прикордонники військовозобов'язані ухилянти Нацполіція судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації