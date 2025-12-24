Киевлянин арендовал авто и взял пассажиров, но вместо легких денег получил подозрение сразу по двум статьям и камеру в СИЗО

Автомобиль, в котором киевлянин перевозил к границе людей. Фото: ГУ Нацполиции в Винницкой области

В Винницкой области перевозчик из Киева вез уклонистов в Молдову за 1900 долларов. Однако вместо легких денег получил подозрение сразу по двум статьям и камеру в СИЗО.

Об этом сообщает Нацполиция Винницкой области.

Реклама

Читайте также:

Детали правонарушения

24-летний киевлянин арендовал авто которое пограничники совместно с полицией в Тульчинском районе остановили автомобиль. В салоне сидели трое пассажиров. Двое из них — военнообязанные мужчины.

Следствие утверждает: конечной точкой маршрута должна была стать граница с Молдовой. Водитель должен был подвезти клиентов к пограничной полосе, где они планировали нелегальный переход.

Полицейские выяснили детали организации. Водитель был лишь исполнителем. Он нашел объявление о "подработке" в одном из Telegram-каналов.

Инструкция была четкой: надо было взять арендованное авто, забрать людей, купить необходимое снаряжение для перехода и доставить группу в указанную точку. За эти услуги киевлянин получил 1900 долларов.

Что грозит подозреваемому

Теперь парню грозит серьезный тюремный срок. Следователи сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц) и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ). Полиция продолжает искать организаторов канала, которые руководили процессом дистанционно.

Напомним, житель Болградского района Одесской области за деньги переправлял военнообязанных в Молдову вне пунктов пропуска.

Также мы писали, что во Львовской области пограничник отошел в туалет, а в то время уклонист сбежал в Польшу.