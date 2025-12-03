Відео
Прикордонник відійшов в туалет, а ухилянт втік — вирок суду

Прикордонник відійшов в туалет, а ухилянт втік — вирок суду

Дата публікації: 3 грудня 2025 10:02
Ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник відійшов у туалет — вирок суду
Перевірка документів на кордоні. Фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Львівській області прикордонник відійшов в туалет, а в той час ухилянт втік до Польщі. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться в рішення суду, опублікованому в Єдиному реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

У постанові зазначається, що інцидент стався 20 серпня. 

Прикордонник ніс службу як оператор комплексу спеціальних технічних засобів на ділянці у Шегинівській громаді. Він тимчасово залишив пост, щоб піти до туалету. У цей момент громадянин України незаконно перетнув державний кордон у бік Польщі.

Під час судового засідання прикордонник визнав свою провину та пояснив, що чергував сам, а відлучився ненадовго.

"Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у звʼязку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час. Просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоровʼя", — йдеться у постанові.

Що вирішив суд

Суддя визнав прикордонника винним. Його оштрафували на 17 000 грн.

Крім того, він повинен сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

Нагадаємо, в Івано-Франківську жінка підробила медичні довідки, щоб незаконно переправити сина через кордон.

Раніше на Рівненщині прикордонники зафіксували два випадки злісного ігнорування законних вимог водіями, які намагалися втекти.

кордон Львівська область прикордонники ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
