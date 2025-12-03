Ухилянт втік до Польщі, поки прикордонник відійшов у туалет — вирок суду

Перевірка документів на кордоні. Фото ілюстративне: facebook.com/zahidnuy.kordon

У Львівській області прикордонник відійшов в туалет, а в той час ухилянт втік до Польщі. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де його визнали винним та призначили покарання.

Про це йдеться в рішення суду, опублікованому в Єдиному реєстру судових рішень.

Деталі справи

У постанові зазначається, що інцидент стався 20 серпня.

Прикордонник ніс службу як оператор комплексу спеціальних технічних засобів на ділянці у Шегинівській громаді. Він тимчасово залишив пост, щоб піти до туалету. У цей момент громадянин України незаконно перетнув державний кордон у бік Польщі.

Під час судового засідання прикордонник визнав свою провину та пояснив, що чергував сам, а відлучився ненадовго.

"Під час несення служби у нього виникла фізіологічна потреба відлучитися для відвідування туалету, у звʼязку з чим він залишив місце несення служби на нетривалий час. Просив суд суворо його не карати, врахувати, що на його утриманні перебувають троє дітей, а також його незадовільний стан здоровʼя", — йдеться у постанові.

Що вирішив суд

Суддя визнав прикордонника винним. Його оштрафували на 17 000 грн.

Крім того, він повинен сплатити судовий збір у розмірі 605,60 грн.

