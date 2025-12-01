Матір та сина з Дніпра судитимуть за схему для ухилянтів — скільки просили за послуги

Жінка у кайданках. Ілюстративне фото: pexels.com

У Дніпрі за підозрою у зловживанні впливом затримано працівницю медичної сфери та її сина, які обіцяли військовозобов’язаним за грошову винагороду допомогти отримати висновок про непридатність до військової служби. Жінка, використовуючи своє службове становище, вступала у змову зі своїм сином, який отримував кошти.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції.

Деталі справи

За даними слідчих, медична працівниця вступила у злочинну змову зі своїм сином, щоб пропонувати "послуги" військовозобов'язаним. Вона обіцяла вплинути на результати військово-лікарської комісії (ВЛК) та забезпечити ухвалення висновку щодо непридатності особи до проходження військової служби за станом здоров’я.

Свої послуги підозрювана оцінила у 10 тисяч доларів. Кошти отримував її син, який особисто прийняв обумовлену суму у Дніпрі, що й було зафіксовано правоохоронцями.

"Після фіксації протиправної діяльності фігурантів правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили речові докази, що підтверджують їх причетність до злочинної схеми", — йдеться у повідомленні поліції.

Яким може бути вирок суду

Жінці та її сину повідомлено про підозру за вчинення злочину групою осіб та зловживання впливом. Максимальне покарання, яке може їм загрожувати, — до п’яти років позбавлення волі. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Коломиї судили чоловіка, який ухилявся від служби та підпалив авто. А у Запоріжжі чоловік після проходження ВЛК відмовився отримувати повістку. Суд визнав його винним та призначив покарання.