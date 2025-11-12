Відео
Україна
Головна Новини дня Чоловік відмовився від бойової повістки — чи покарав суд

Чоловік відмовився від бойової повістки — чи покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:07
Суд позбавив волі мешканця Запоріжжя, який відмовився від бойової повістки
Кайданки та молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

У Запоріжжі судили чоловіка, який попри відсутність бронювання та пройшовши ВЛК відмовився отримувати бойову повістку. За ухилення від мобілізації суд призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, наприкінці березня 2024 року мешканець Запоріжжя відмовився отримати повістку до навчального центру. На той момент він не мав бронювання та, згідно з висновками військово-лікарської комісії за 2023 рік, був визнаний придатним до проходження військової служби.

"Обвинувачений упродовж більше ніж як півтора року після відмови від отримання повістки, умисно ухиляється від з'явлення до ТЦК та СП і під час розгляду кримінального провадження, не вчиняв спроб виправити ситуацію та вступити до лав ЗСУ, що свідчить про його свідомі та умисні дії, спрямовані на уникнення призову за мобілізацією", — зазначено у вироку суду.

Під час судового засідання чоловік своєї вини не визнав. Він підтвердив результати ВЛК і не оскаржував їх. Водночас його захисник пояснив, що обвинувачений не мав належного військово-облікового документа — тимчасове посвідчення було вилучено під час проходження ВЛК, а новий військовий квиток йому не видали.

Окрім того, під час розгляду справи суд допитав трьох свідків, які підтвердили, що чоловік добровільно відмовився отримати повістку.

Рішення суду

Суд визнав мешканця Запоріжжя винним у вчиненні злочину, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України — ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, у період особливого стану або під час призову резервістів.

Вироком Шевченківського районного суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Івано-Франківській області судили жителя Коломиї, який теж ухилявся від мобілізації. Окрім того, він скоїв крадіжки парфумів та підпалив авто. За усе скоєне його позбавили волі на 5 років.

Також ми інформували, в Одеській області чоловік залив працівника ТЦК газом. За цей злочин йому призначили випробувальний термін і штраф.

суд Запоріжжя ТЦК та СП ухилянти бойова повістка судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
