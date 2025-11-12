Суд позбавив волі чоловіка, який підпалив авто та ухилявся від мобілізації

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Івано-Франківській області судили жителя Коломиї, який ухилявся від мобілізації, вкрав парфуми та підпалив авто. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це у Facebook повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, прокурор у суді довів, що 6 грудня 2024 року обвинувачений відмовився отримати повістку для проходження військової служби. Він мав прибути до навчального центру однієї з військових частин, однак цього не зробив, пояснивши відмову належністю до певної релігійної організації.

Крім того, судом встановлено, що 27 березня 2025 року чоловік викрав у магазині в Коломиї парфумовану воду "Moschino Toy 2" об’ємом 100 мілілітрів.

Згодом, 18 квітня 2025 року, обвинувачений вчинив ще один злочин — незаконно проник до салону автомобіля ВАЗ 2109 та підпалив його. Унаслідок підпалу транспортний засіб загорівся, а завдані збитки оцінили у 49 660 гривень.

Рішення суду

Суд визнав уродженця Коломиї винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 336, частиною 4 статті 185 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мешканця Івано-Франківської області визнали винним в організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон.

Також ми писали, що у Чернівцях суд визнав законною мобілізацію чоловіка, якого ТЦК призвав на служби попри офіційно погоджену відстрочку.