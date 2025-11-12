Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Підпалив авто та ухилявся від мобілізації — що вирішив суд

Підпалив авто та ухилявся від мобілізації — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 02:10
Оновлено: 02:06
Суд позбавив волі чоловіка, який підпалив авто та ухилявся від мобілізації
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Івано-Франківській області судили жителя Коломиї, який ухилявся від мобілізації, вкрав парфуми та підпалив авто. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це у Facebook повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, прокурор у суді довів, що 6 грудня 2024 року обвинувачений відмовився отримати повістку для проходження військової служби. Він мав прибути до навчального центру однієї з військових частин, однак цього не зробив, пояснивши відмову належністю до певної релігійної організації.

Крім того, судом встановлено, що 27 березня 2025 року чоловік викрав у магазині в Коломиї парфумовану воду "Moschino Toy 2" об’ємом 100 мілілітрів.

Згодом, 18 квітня 2025 року, обвинувачений вчинив ще один злочин — незаконно проник до салону автомобіля ВАЗ 2109 та підпалив його. Унаслідок підпалу транспортний засіб загорівся, а завдані збитки оцінили у 49 660 гривень.

Рішення суду

Суд визнав уродженця Коломиї винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 336, частиною 4 статті 185 та частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. За сукупністю злочинів йому призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що мешканця Івано-Франківської області визнали винним в організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через кордон.

Також ми писали, що у Чернівцях суд визнав законною мобілізацію чоловіка, якого ТЦК призвав на служби попри офіційно погоджену відстрочку.

суд Івано-Франківська область мобілізація злочин ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації