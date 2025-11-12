Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Поджег авто и уклонялся от мобилизации — что решил суд

Поджег авто и уклонялся от мобилизации — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 02:10
обновлено: 00:49
Суд лишил свободы мужчину, который поджег авто и уклонялся от мобилизации
Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Ивано-Франковской области судили жителя Коломыи, который уклонялся от мобилизации, украл духи и поджег авто. За содеянное суд назначил ему наказание. 

Об этом в Facebook сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, прокурор в суде доказал, что 6 декабря 2024 года обвиняемый отказался получить повестку для прохождения военной службы. Он должен был прибыть в учебный центр одной из воинских частей, однако этого не сделал, объяснив отказ принадлежностью к определенной религиозной организации.

Кроме того, судом установлено, что 27 марта 2025 года мужчина похитил в магазине в Коломые парфюмированную воду "Moschino Toy 2" объемом 100 миллилитров.

Впоследствии, 18 апреля 2025 года, обвиняемый совершил еще одно преступление - незаконно проник в салон автомобиля ВАЗ 2109 и поджег его. В результате поджога транспортное средство загорелось, а нанесенный ущерб оценили в 49 660 гривен.

Решение суда

Суд признал уроженца Коломыи виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 336, частью 4 статьи 185 и частью 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что жителя Ивано-Франковской области признали виновным в организации схемы незаконной переправки военнообязанных лиц через границу.

Также мы писали, что в Черновцах суд признал законной мобилизацию мужчины, которого ТЦК призвал на службы несмотря на официально согласованную отсрочку.

суд Ивано-Франковская область мобилизация преступление уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации