Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Делец дал совет уклонисту — вместе с ним оказался в суде

Делец дал совет уклонисту — вместе с ним оказался в суде

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 03:32
обновлено: 00:46
На Франковщине судили дельца — хотел помочь уклонисту переправиться через границу
Бойцы ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

Уроженца Ивано-Франковской области признали виновным в организации схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Предприниматель посоветовал одному из своих "клиентов" переплыть реку вне пунктов пропуска, но был задержан вместе с ним по дороге.

Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый предложил свои "услуги" военнообязанному мужчине из Львова, ссылаясь на якобы успешный опыт подобных переправлений. В апреле организатор предоставил "клиенту" подробные советы и инструкции. В частности, он посоветовал мужчине надеть удобную одежду для переплытия реки, а также герметично упаковать документы. После этого предприниматель предложил перевезти его из Львова в отель в Ивано-Франковске, где его должны были ждать неизвестные лица, которые бы доставили в приграничье.

Переправка должна была начаться 1 мая. За "клиентом" на автовокзале во Львове заехал автомобиль Mercedes-Benz. Однако по дороге в Ивано-Франковск, в селе Новые Стрелища, их остановили полицейские и задержали.

Приговор суда

На основании собранных доказательств суд признал предпринимателя виновным в незаконной переправке мужчин через границу. Согласно приговору, ему назначили два года условного срока. Мужчина обязан сообщать соответствующие органы об изменении места работы, учебы и проживания.

Напомним, в Одессе двое 19-летних парней пообещали одесситу нелегально вывезти его в Польшу за более 7 тысяч долларов.

А в Полтаве судили директора частного медицинского центра. Он за взятку способствовал изготовлению фиктивных документов для мужчины, чтобы тот уклонился от мобилизации.

граница суд Ивано-Франковская область уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации