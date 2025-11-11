На Франковщине судили дельца — хотел помочь уклонисту переправиться через границу

Бойцы ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

Уроженца Ивано-Франковской области признали виновным в организации схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин через государственную границу. Предприниматель посоветовал одному из своих "клиентов" переплыть реку вне пунктов пропуска, но был задержан вместе с ним по дороге.

Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области.

Детали дела

Обвиняемый предложил свои "услуги" военнообязанному мужчине из Львова, ссылаясь на якобы успешный опыт подобных переправлений. В апреле организатор предоставил "клиенту" подробные советы и инструкции. В частности, он посоветовал мужчине надеть удобную одежду для переплытия реки, а также герметично упаковать документы. После этого предприниматель предложил перевезти его из Львова в отель в Ивано-Франковске, где его должны были ждать неизвестные лица, которые бы доставили в приграничье.

Переправка должна была начаться 1 мая. За "клиентом" на автовокзале во Львове заехал автомобиль Mercedes-Benz. Однако по дороге в Ивано-Франковск, в селе Новые Стрелища, их остановили полицейские и задержали.

Приговор суда

На основании собранных доказательств суд признал предпринимателя виновным в незаконной переправке мужчин через границу. Согласно приговору, ему назначили два года условного срока. Мужчина обязан сообщать соответствующие органы об изменении места работы, учебы и проживания.

Напомним, в Одессе двое 19-летних парней пообещали одесситу нелегально вывезти его в Польшу за более 7 тысяч долларов.

А в Полтаве судили директора частного медицинского центра. Он за взятку способствовал изготовлению фиктивных документов для мужчины, чтобы тот уклонился от мобилизации.