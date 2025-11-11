Відео
Ділок дав пораду ухилянту — разом з ним опинився в суді

Ділок дав пораду ухилянту — разом з ним опинився в суді

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 03:32
Оновлено: 00:46
На Франківщині судили ділка — хотів допомогти ухилянту переправитись через кордон
Бійці ДПСУ. Ілюстративне фото: ДПСУ

Уродженця Івано-Франківщини визнали винним в організації схеми незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. Підприємець порадив одному зі своїх "клієнтів" переплисти річку поза пунктами пропуску, але був затриманий разом із ним дорогою.

Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду Львівської області.

Читайте також:

Деталі справи

Обвинувачений запропонував свої "послуги" військовозобов'язаному чоловіку зі Львова, посилаючись на нібито успішний досвід подібних переправлень. У квітні організатор надав "клієнту" детальні поради та інструкції. Зокрема, він порадив чоловіку одягнути зручний одяг для перепливання річки, а також герметично запакувати документи. Після цього підприємець запропонував перевезти його зі Львова до готелю в Івано-Франківську, де на нього мали чекати невідомі особи, які б доставили до прикордоння.

Переправлення мало розпочатися 1 травня. По "клієнта" на автовокзалі у Львові заїхав автомобіль Mercedes-Benz. Однак дорогою до Івано-Франківська, у селі Нові Стрілища, їх зупинили поліціянти та затримали.

Вирок суду

На підставі зібраних доказів суд визнав підприємця винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон. Згідно з вироком, йому призначили два роки умовного терміну. Чоловік зобов'язаний повідомляти відповідні органи про зміну місця роботи, навчання та проживання.

Нагадаємо, в Одесі двоє 19-річних хлопців пообіцяли одеситу нелегально вивезти його до Польщі за понад 7 тисяч доларів. 

А у Полтаві судили директора приватного медичного центру. Він за хабар сприяв виготовленню фіктивних документів для чоловіка, аби той ухилився від мобілізації.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
