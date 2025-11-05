Відео
За хабар допомагав ухилитися від мобілізації — що вирішив суд

За хабар допомагав ухилитися від мобілізації — що вирішив суд

Дата публікації: 5 листопада 2025 01:03
Оновлено: 01:07
Суд оштрафував директора медзакладу, який допомагав чоловіку уникнути мобілізації
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

У Полтаві судили директора приватного медичного центру, який за хабар сприяв виготовленню фіктивних документів для чоловіка, аби той ухилився від мобілізації. За скоєне суд призначив йому покарання.

Про це повідомляє "Суспільне Полтава".

Читайте також:

Деталі справи

За даними справи, 7 лютого 2025 року до приватного медзакладу звернувся чоловік із метою отримати відомості, необхідні для проходження військово-лікарської комісії. Під час особистої зустрічі обвинувачений запропонував йому спосіб уникнути мобілізації. Зокрема, за винагороду у розмірі 10 000 доларів США він пообіцяв чоловіку виготовити медичні документи для отримання групи інвалідності. Передачу грошей домовилися здійснити у два етапи — по 5000 доларів кожного разу. Чоловік погодився і першу частину суми передав того ж дня.

Вже 10 березня 2025 року керівник медзакладу вступив у змову з директором комунального підприємства "3-тя міська клінічна лікарня Полтавської міської ради" та узгодив фіктивну госпіталізацію чоловіка. У травні він особисто отримав від директора медичну виписку, згідно з якою чоловік нібито проходив лікування з 19 по 24 березня 2025 року, хоча насправді цього не було.

Згодом, 3 червня 2025 року, засуджений організував військовозобов'язаному ще одну фіктивну госпіталізацію в тому ж закладі у неврологічному відділенні. 2 липня 2025 року, близько 15:00, він отримав від чоловіка другу частину хабаря — 5000 доларів США — та передав йому підроблені медичні документи, згідно з якими той начебто перебував на лікуванні з 3 по 9 червня 2025 року.

Обвинувачений визнав свою провину та розкаявся.

Рішення суду

Шевченківський районний суд міста Полтави визнав директора приватного медцентру винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — "Зловживання впливом". З урахуванням усіх обставин, чоловіку призначили покарання у вигляді штрафу в сумі 416 500 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Одеській області судили чоловіка, який ухилився від проходження ВЛК. За цей йому призначили штраф.

Також ми інформували, що у Запоріжжі заочно засудили колишнього поліцейського та працівницю суду, як перейшли на бік Росії.

суд хабар мобілізація війна в Україні ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
