Україна
Суддя та поліцейський перейшли на бік РФ — як покарав суд

Суддя та поліцейський перейшли на бік РФ — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 01:03
Оновлено: 01:20
Суд заочно позбавив волі поліцейського і працівницю суду, які перейшли на бік РФ
Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Запоріжжі заочно засудили колишнього поліцейського та працівницю суду, які перейшли на бік РФ, вчинивши колабораціонізм. За скоєне суд призначив покарання.

Про це у Telegram повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2022 році обвинувачені погодилися співпрацювати з окупаційною "владою" РФ в окупованій Василівці Запорізької області. Вони обійняли посади у створеній загарбниками псевдоправоохоронній структурі: жінка почала виконувати обов’язки дізнавача у відділі дізнання, а її співучасник став старшим черговим відділу поліції.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що зібрані докази повністю підтверджують вину обох обвинувачених у скоєнні злочину, передбаченого частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. За це кожному з них призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Розгляд справи відбувався у порядку спеціального, тобто заочного, провадження, оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території й не з’явилися до суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Запорізькій області судили двох патрульних, які співпрацювали з росіяни у Мелітополі та селищі Розівка.

Також ми повідомляли, що одного з народних депутатів України ІХ скликання будуть судити за держзраду і шахрайство.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
