Суд заочно позбавив волі поліцейського і працівницю суду, які перейшли на бік РФ

У Запоріжжі заочно засудили колишнього поліцейського та працівницю суду, які перейшли на бік РФ, вчинивши колабораціонізм. За скоєне суд призначив покарання.

Про це у Telegram повідомила Запорізька обласна прокуратура.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у 2022 році обвинувачені погодилися співпрацювати з окупаційною "владою" РФ в окупованій Василівці Запорізької області. Вони обійняли посади у створеній загарбниками псевдоправоохоронній структурі: жінка почала виконувати обов’язки дізнавача у відділі дізнання, а її співучасник став старшим черговим відділу поліції.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що зібрані докази повністю підтверджують вину обох обвинувачених у скоєнні злочину, передбаченого частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. За це кожному з них призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Розгляд справи відбувався у порядку спеціального, тобто заочного, провадження, оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території й не з’явилися до суду.

