Україна
Депутата ІХ скликання судитимуть за держзраду і шахрайство

Депутата ІХ скликання судитимуть за держзраду і шахрайство

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 10:31
Оновлено: 10:40
Прокуратура скерувала до суду справу проти нардепа-колаборанта Євгена Шевченка
Працівники ДБР та обвинувачений нардеп. Фото: Офіс генпрокурора України

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України ІХ скликання. Його підозрюють у державній зраді, колабораційній діяльності та шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

Читайте також:

В Україні судитимуть нардепа за колабораційну діяльність 

За версією слідства, парламентар системно поширював у соціальних мережах проросійські тези, дискредитуючи українську владу та міжнародних партнерів. Такі дії, зазначають у прокуратурі, сприяли дестабілізації ситуації в країні та завдавали шкоди національним інтересам України.

Крім того, обвинувачений, користуючись особистими контактами з представниками політичного керівництва Білорусі, організував схему незаконного збагачення під час постачання мінеральних добрив.

Він свідомо створив перешкоди для виконання контракту та змусив укласти договір на юридичні послуги з підприємцем, який виявився його ж сином. Унаслідок цього на рахунок депутата було перераховано 14,5 млн грн за роботи, які фактично не виконувались.

Обвинувальний акт затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті. Санкція інкримінованих статей Кримінального кодексу України передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У повідомленні ОГП не зазначається ім'я та прізвище народного депутата, але, за інформацією ЗМІ, йдеться про Євгена Шевченка, якому у 2024 році СБУ та ДБР оголосили підозру.

Нагадаємо, також в Одеській області викрили чиновника, який організував бізнес-схему на ухилянтах.

суд нардепи Офіс генерального прокурора держзрада Білорусь
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
