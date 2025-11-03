Видео
Депутата ІХ созыва будут судить за госизмену и мошенничество

Депутата ІХ созыва будут судить за госизмену и мошенничество

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 10:31
обновлено: 10:40
Прокуратура направила в суд дело против нардепа-коллаборанта Евгения Шевченко
Работники ГБР и обвиняемый нардеп. Фото: Офис генпрокурора Украины

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины ІХ созыва. Его подозревают в государственной измене, коллаборационной деятельности и мошенничестве в особо крупных размерах.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Читайте также:

В Украине будут судить нардепа за коллаборационную деятельность

По версии следствия, парламентарий системно распространял в социальных сетях пророссийские тезисы, дискредитируя украинскую власть и международных партнеров. Такие действия, отмечают в прокуратуре, способствовали дестабилизации ситуации в стране и наносили ущерб национальным интересам Украины.

Кроме того, обвиняемый, пользуясь личными контактами с представителями политического руководства Беларуси, организовал схему незаконного обогащения при поставках минеральных удобрений.

Он сознательно создал препятствия для выполнения контракта и заставил заключить договор на юридические услуги с предпринимателем, который оказался его же сыном. В результате на счет депутата было перечислено 14,5 млн грн за работы, которые фактически не выполнялись.

Обвинительный акт утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу. Санкция инкриминируемых статей Уголовного кодекса Украины предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В сообщении ОГП не указывается имя и фамилия народного депутата, но, по информации СМИ, речь идет о Евгении Шевченко, которому в 2024 году СБУ и ГБР объявили подозрение.

Напомним, также в Одесской области разоблачили чиновника, который организовал бизнес-схему на уклонистах.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
