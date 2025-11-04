Суд заочно лишил свободы полицейского и работницу суда, которые перешли на сторону РФ

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Запорожье заочно осудили бывшего полицейского и работницу суда, которые перешли на сторону РФ, совершив коллаборационизм. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом в Telegram сообщила Запорожская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2022 году обвиняемые согласились сотрудничать с оккупационными "властями" РФ в оккупированной Васильевке Запорожской области. Они заняли должности в созданной захватчиками псевдоправоохранительной структуре: женщина начала выполнять обязанности дознавателя в отделе дознания, а ее соучастник стал старшим дежурным отдела полиции.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что собранные доказательства полностью подтверждают вину обоих обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. За это каждому из них назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела проходило в порядке специального, то есть заочного, производства, поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории и не явились в суд.

