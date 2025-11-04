Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Судья и полицейский перешли на сторону РФ — как наказал суд

Судья и полицейский перешли на сторону РФ — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 01:03
обновлено: 01:20
Суд заочно лишил свободы полицейского и работницу суда, которые перешли на сторону РФ
Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Запорожье заочно осудили бывшего полицейского и работницу суда, которые перешли на сторону РФ, совершив коллаборационизм. За содеянное суд назначил наказание.

Об этом в Telegram сообщила Запорожская областная прокуратура. 

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Согласно материалам дела, в 2022 году обвиняемые согласились сотрудничать с оккупационными "властями" РФ в оккупированной Васильевке Запорожской области. Они заняли должности в созданной захватчиками псевдоправоохранительной структуре: женщина начала выполнять обязанности дознавателя в отделе дознания, а ее соучастник стал старшим дежурным отдела полиции.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что собранные доказательства полностью подтверждают вину обоих обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. За это каждому из них назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Рассмотрение дела проходило в порядке специального, то есть заочного, производства, поскольку фигуранты находятся на временно оккупированной территории и не явились в суд.

Напомним, недавно мы писали, что в Запорожской области судили двух патрульных, которые сотрудничали с россиянами в Мелитополе и поселке Розовка.

Также мы сообщали, что одного из народных депутатов Украины ІХ созыва будут судить за госизмену и мошенничество.

суд полиция Запорожская область Коллаборант война в Украине судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации