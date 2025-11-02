Украинские патрульные работали на оккупантов — что решил суд

Патрульные. Фото иллюстративное: Патрульная полиция

В Запорожской области, в Мелитополе и поселке Розовка Пологовского района, двое патрульных сотрудничали с россиянами на оккупированной территории. Их признали виновным в государственной измене.

Об этом 13 октября сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Весной 2022 года фигуранты остались на временно оккупированной территории Запорожской области и работали в незаконно созданных правоохранительных органах. Занимая должности в оккупационной полиции, предатели выполняли указания и распоряжения оккупационной администрации РФ. В частности, один из них сначала дежурил в "народной милиции города Васильевка", а затем устроился в так называемый Васильевский отдел Приазовского управления Главного управления МВД в Запорожской области. На этой должности он информировал россиян о местах хранения товарно-материальных ценностей, незаконно проводил обыски и допросы местных жителей.

Решение суда

За государственную измену (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) обоих нарушителей приговорили к конфискации имущества и 15 годам заключения. Кроме того, их лишили права в течение трех лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, а также — специальных званий "капрал полиции" и "старший лейтенант полиции".

Напомним, женщина нанесла смертельные травмы своему сожителю. За совершенное она проведет в тюрьме более семи лет.

Также мы сообщали, что житель Тернополя передавал россиянам координаты энергетических объектов. Ему назначили наказание в виде конфискации имущества и 15 лет заключения.