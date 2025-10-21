Женщина нанесла смертельные травмы сожителю — какое наказание избрал для нее суд

Женщина убила сожителя — что решил суд
В городе Корюковка Черниговской области женщина нанесла смертельные ранения своему сожителю. Ей уже избрали наказание.
Об этом 7 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.
Детали дела
В июне текущего года пьяная фигурантка во время бытового конфликта нанесла сожителю шесть ударов ножом и шесть ударов металлическим совком в лицо, грудь и конечности. От тяжелых травм мужчина скончался.
Решение суда
Нарушительницу приговорили к 7,5 года лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, женщина будет находиться под стражей.
