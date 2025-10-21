Видео
Главная Новости дня Женщина убила сожителя — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 03:32
обновлено: 03:40
Женщина нанесла смертельные травмы сожителю — какое наказание избрал для нее суд
Нож в руке женщины. Фото иллюстративное: depositphotos.com

В городе Корюковка Черниговской области женщина нанесла смертельные ранения своему сожителю. Ей уже избрали наказание.

Об этом 7 октября сообщили в Черниговской областной прокуратуре.

Детали дела

В июне текущего года пьяная фигурантка во время бытового конфликта нанесла сожителю шесть ударов ножом и шесть ударов металлическим совком в лицо, грудь и конечности. От тяжелых травм мужчина скончался.

Решение суда

Нарушительницу приговорили к 7,5 года лишения свободы. Пока приговор не вступит в законную силу, женщина будет находиться под стражей.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор местной жительнице, которая оправдывала российскую агрессию. Женщина публиковала в запрещенной соцсети "Одноклассники" ролики российских пропагандистов.

Также мы сообщали, что волынянин открыл стрельбу по родной сестре, племяннику и полицейским. За совершенное он проведет 12 лет в тюрьме.

суд правосудие убийство наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
