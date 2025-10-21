Відео
Головна Новини дня Жінка вбила співмешканця — що вирішив суд

Жінка вбила співмешканця — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 03:40
Жінка завдала смертельних травм співмешканцю — яке покарання обрав для неї суд
Ніж у руці жінки. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У місті Корюківка Чернігівської області жінка завдала смертельних поранень своєму співмешканцю. Їй уже обрали покарання.

Про це 7 жовтня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

У червні поточного року п'яна фігурантка під час побутового конфлікту завдала співмешканцю шість ударів ножем і шість ударів металевим совком в обличчя, груди та кінцівки. Від тяжких травм чоловік помер.

Рішення суду 

Порушницю засудили до 7,5 року позбавили волі. Доки вирок не набуде законної сили, жінка перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок місцевій жительці, яка виправдовувала російську агресію. Жінка публікувала в забороненій соцмережі "Однокласники" ролики російських пропагандистів.

Також ми повідомляли, що волинянин відкрив стрілянину по рідній сестрі, племіннику та поліцейських. За вчинене він проведе 12 років у в'язниці.

суд правосуддя вбивство покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
