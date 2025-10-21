Жінка завдала смертельних травм співмешканцю — яке покарання обрав для неї суд

Ніж у руці жінки. Фото ілюстративне: depositphotos.com

У місті Корюківка Чернігівської області жінка завдала смертельних поранень своєму співмешканцю. Їй уже обрали покарання.

Про це 7 жовтня повідомили в Чернігівській обласній прокуратурі.

Деталі справи

У червні поточного року п'яна фігурантка під час побутового конфлікту завдала співмешканцю шість ударів ножем і шість ударів металевим совком в обличчя, груди та кінцівки. Від тяжких травм чоловік помер.

Рішення суду

Порушницю засудили до 7,5 року позбавили волі. Доки вирок не набуде законної сили, жінка перебуватиме під вартою.

