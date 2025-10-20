Чоловік відкрив стрілянину по близьких і поліцейських — яке покарання обрав для нього суд

Рушниця в руці. Фото ілюстративне: Київська міська прокуратура

Волинянин відкрив стрілянину по родичах і правоохоронцях. Суд уже обрав йому покарання.

Про це 9 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

У період від грудня 2023 року до червня минулого року від фізичного насильства та психологічного тиску з боку фігуранта страждали його рідна сестра й 11-річний племінник. Увечері 22 червня 2024 року п'яний зловмисник двічі вистрелив із гладкоствольної рушниці у двері кімнати, де перебували родичі. Обійшлося без постраждалих, оскільки жінка з дитиною встигли втекти через вікно.

Коли на місце прибули поліцейські, зловмисник відкрив вогонь по правоохоронцях та їхньому автомобілю. Службова автівка зазнала пошкоджень. Крім того, постраждав чоловік, який перебував у салоні іншої машини, що стояла поруч.

Рішення суду

За замах на вбивство кількох людей, зокрема малолітньої дитини, домашнє насильство, незаконне поводження зі зброєю, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї та посягання на життя правоохоронців порушника засудили до 12 років ув'язнення. Аби оскаржити це рішення, обвинувачений звернувся до Волинського апеляційного суду, але вирок залишили без змін.

Нагадаємо, житель Полтави розпилив перцовий балончик на військовослужбовця ТЦК і поліцейського. За вчинене він проведе три роки у в'язниці.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині чоловік зґвалтував і вбив 16-річну дівчину. Його засудили до довічного ув'язнення.