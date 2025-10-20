Мужчина открыл стрельбу по близким и полицейским — какое наказание избрал для него суд

Мужчина стрелял в родных и полицейских — приговор суда
Волынянин открыл стрельбу по родственникам и правоохранителям. Суд уже избрал ему наказание.
Об этом 9 октября сообщили в Волынской областной прокуратуре.
Детали дела
В период с декабря 2023 года по июнь прошлого года от физического насилия и психологического давления со стороны фигуранта страдали его родная сестра и 11-летний племянник. Вечером 22 июня 2024 года пьяный злоумышленник дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в дверь комнаты, где находились родственники. Обошлось без пострадавших, поскольку женщина с ребенком успели убежать через окно.
Когда на место прибыли полицейские, злоумышленник открыл огонь по правоохранителям и их автомобилю. Служебная машина получила повреждения. Кроме того, пострадал мужчина, который находился в салоне другой машины, стоявшей рядом.
Решение суда
За покушение на убийство нескольких людей, в том числе малолетнего ребенка, домашнее насилие, незаконное обращение с оружием, хулиганство с применением огнестрельного оружия и посягательство на жизнь правоохранителей нарушителя приговорили к 12 годам заключения. Чтобы обжаловать это решение, обвиняемый обратился в Волынский апелляционный суд, но приговор оставили без изменений.
