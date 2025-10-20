Видео
Видео

Главная Новости дня Мужчина стрелял в родных и полицейских — приговор суда

Мужчина стрелял в родных и полицейских — приговор суда

Дата публикации 20 октября 2025 00:33
обновлено: 19:54
Мужчина открыл стрельбу по близким и полицейским — какое наказание избрал для него суд
Ружье в руке. Фото иллюстративное: Киевская городская прокуратура

Волынянин открыл стрельбу по родственникам и правоохранителям. Суд уже избрал ему наказание.

Об этом 9 октября сообщили в Волынской областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В период с декабря 2023 года по июнь прошлого года от физического насилия и психологического давления со стороны фигуранта страдали его родная сестра и 11-летний племянник. Вечером 22 июня 2024 года пьяный злоумышленник дважды выстрелил из гладкоствольного ружья в дверь комнаты, где находились родственники. Обошлось без пострадавших, поскольку женщина с ребенком успели убежать через окно.

Когда на место прибыли полицейские, злоумышленник открыл огонь по правоохранителям и их автомобилю. Служебная машина получила повреждения. Кроме того, пострадал мужчина, который находился в салоне другой машины, стоявшей рядом.

Решение суда

За покушение на убийство нескольких людей, в том числе малолетнего ребенка, домашнее насилие, незаконное обращение с оружием, хулиганство с применением огнестрельного оружия и посягательство на жизнь правоохранителей нарушителя приговорили к 12 годам заключения. Чтобы обжаловать это решение, обвиняемый обратился в Волынский апелляционный суд, но приговор оставили без изменений.

Напомним, житель Полтавы распылил перцовый баллончик на военнослужащего ТЦК и полицейского. За совершенное он проведет три года в тюрьме.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине мужчина изнасиловал и убил 16-летнюю девушку. Его приговорили к пожизненному заключению.

суд правосудие стрельба наказание судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
