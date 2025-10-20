Жителька Черкас підтримувала РФ — яке покарання обрав для неї суд

Жінка заперечувала агресію РФ — як її покарав суд
Жителька Черкас виправдовувала та заперечувала російську агресію. Їй уже обрали покарання.
Про це 13 жовтня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.
Деталі справи
Упродовж 2022–2023 років фігурантка поширювала в забороненій соцмережі "Однокласники" публікації з відеоматеріалами російських пропагандистів. У цих роликах йшлося про те, що південно-східна територія України є російською землею, а РФ бореться за мир.
Рішення суду
Під час судового засідання обвинувачена свою провину визнала й надала показання. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін двома роками іспитового.
