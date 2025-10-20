Відео
Жінка заперечувала агресію РФ — як її покарав суд

Жінка заперечувала агресію РФ — як її покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 03:32
Оновлено: 20:20
Жителька Черкас підтримувала РФ — яке покарання обрав для неї суд
Соцмережа "Однокласники" на екрані смартфона. Фото ілюстративне: росЗМІ

Жителька Черкас виправдовувала та заперечувала російську агресію. Їй уже обрали покарання.

Про це 13 жовтня повідомили в Черкаській обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

Упродовж 2022–2023 років фігурантка поширювала в забороненій соцмережі "Однокласники" публікації з відеоматеріалами російських пропагандистів. У цих роликах йшлося про те, що південно-східна територія України є російською землею, а РФ бореться за мир.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачена свою провину визнала й надала показання. Жінку засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін двома роками іспитового.

Нагадаємо, у Хмельницькій області винесли вирок матері та дочці, які ошукували пенсіонерок. Аби літні люди довіряли їм, шахрайки вдавали із себе працівниць газової служби

Також ми повідомляли, що в Києві 52-річний чоловік зґвалтував шестирічну доньку своєї знайомої. Його засудили до 11 років позбавлення волі.

суд правосуддя покарання Росія судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
