Жительница Черкасс поддерживала РФ — какое наказание избрал для нее суд

Женщина отрицала агрессию РФ — как ее наказал суд
Жительница Черкасс оправдывала и отрицала российскую агрессию. Ей уже избрали наказание.
Об этом 13 октября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.
Детали дела
В течение 2022–2023 годов фигурантка распространяла в запрещенной соцсети "Одноклассники" публикации с видеоматериалами российских пропагандистов. В этих роликах говорилось о том, что юго-восточная территория Украины является российской землей, а РФ борется за мир.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемая свою вину признала и дала показания. Женщину приговорили к пяти годам заключения, но заменили реальный срок двумя годами испытательного.
