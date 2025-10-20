Жительница Черкасс поддерживала РФ — какое наказание избрал для нее суд

Соцсеть "Одноклассники" на экране смартфона. Фото иллюстративное: росСМИ

Жительница Черкасс оправдывала и отрицала российскую агрессию. Ей уже избрали наказание.

Об этом 13 октября сообщили в Черкасской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В течение 2022–2023 годов фигурантка распространяла в запрещенной соцсети "Одноклассники" публикации с видеоматериалами российских пропагандистов. В этих роликах говорилось о том, что юго-восточная территория Украины является российской землей, а РФ борется за мир.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемая свою вину признала и дала показания. Женщину приговорили к пяти годам заключения, но заменили реальный срок двумя годами испытательного.

Напомним, в Хмельницкой области вынесли приговор матери и дочери, которые обманывали пенсионерок. Чтобы пожилые люди доверяли им, мошенницы притворялись работницами газовой службы.

Также мы сообщали, что в Киеве 52-летний мужчина изнасиловал шестилетнюю дочь своей знакомой. Его приговорили к 11 годам лишения свободы.