На Ровенщине мать с дочерью грабили пенсионерок — какое наказание избрал для них суд

В Ровенской области 51-летняя женщина и ее 19-летняя дочь обманывали пенсионерок. Злоумышленницы выдавали себя за работниц газовой службы.

Об этом 6 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Детали дела

В июне текущего года фигурантки отправились "на заработки" в Каменец-Подольский. Под видом представительниц газовой службы они заходили в квартиры пенсионеров, после чего дочь отвлекала внимание владельцев, а мать искала и забирала деньги. В течение двух дней сообщницы побывали в пяти квартирах и похитили около 24 тысяч гривен.

Решение суда

За повторные кражи, которые группа людей совершила в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) мать приговорили к шести годам заключения. Дочери назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но заменили реальный срок двумя годами испытательного.

