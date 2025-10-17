Видео
Мать и дочь обворовывали пенсионерок — как их наказал суд

Мать и дочь обворовывали пенсионерок — как их наказал суд

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 00:33
обновлено: 00:33
На Ровенщине мать с дочерью грабили пенсионерок — какое наказание избрал для них суд
Женщины, которые обманывали пенсионеров. Фото: Хмельницкая областная прокуратура

В Ровенской области 51-летняя женщина и ее 19-летняя дочь обманывали пенсионерок. Злоумышленницы выдавали себя за работниц газовой службы.

Об этом 6 октября сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

Читайте также:

Детали дела

В июне текущего года фигурантки отправились "на заработки" в Каменец-Подольский. Под видом представительниц газовой службы они заходили в квартиры пенсионеров, после чего дочь отвлекала внимание владельцев, а мать искала и забирала деньги. В течение двух дней сообщницы побывали в пяти квартирах и похитили около 24 тысяч гривен.

Решение суда

За повторные кражи, которые группа людей совершила в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, — Ред.) мать приговорили к шести годам заключения. Дочери назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы, но заменили реальный срок двумя годами испытательного.

Напомним, в Одессе военный приобрел и без разрешения носил при себе нож-кастет. Нарушителя оштрафовали.

Также мы сообщали о наложении штрафа на работника ТЦК. Военнослужащий во время осуществления мобилизационных мероприятий не включил бодикамеру.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
