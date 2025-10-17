На Рівненщині мати з донькою грабували пенсіонерок — яке покарання обрав для них суд

Мати й донька обкрадали пенсіонерок — як їх покарав суд
У Рівненській області 51-річна жінка й її 19-річна донька ошукували пенсіонерок. Зловмисниці вдавали із себе працівниць газової служби.
Про це 6 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.
Деталі справи
У червні поточного року фігурантки вирушили "на заробітки" до Кам'янця-Подільського. Під виглядом представниць газової служби вони заходили у квартири пенсіонерів, після чого донька відвертала увагу власників, а мати шукала й забирала гроші. Упродовж двох днів спільниці побували в п'ятьох квартирах і викрали близько 24 тисяч гривень.
Рішення суду
За повторні крадіжки, які група людей вчинила в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, — Ред.) матір засудили до шести років ув'язнення. Дочці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін двома роками іспитового.
Нагадаємо, в Одесі військовий придбав і без дозволу носив при собі ніж-кастет. Порушника оштрафували.
Також ми повідомляли про накладення штрафу на працівника ТЦК. Військовослужбовець під час здійснення мобілізаційних заходів не ввімкнув бодікамеру.
Читайте Новини.LIVE!