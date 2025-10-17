Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мати й донька обкрадали пенсіонерок — як їх покарав суд

Мати й донька обкрадали пенсіонерок — як їх покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 00:33
Оновлено: 00:33
На Рівненщині мати з донькою грабували пенсіонерок — яке покарання обрав для них суд
Жінки, які ошукували пенсіонерів. Фото: Хмельницька обласна прокуратура

У Рівненській області 51-річна жінка й її 19-річна донька ошукували пенсіонерок. Зловмисниці вдавали із себе працівниць газової служби.

Про це 6 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

У червні поточного року фігурантки вирушили "на заробітки" до Кам'янця-Подільського. Під виглядом представниць газової служби вони заходили у квартири пенсіонерів, після чого донька відвертала увагу власників, а мати шукала й забирала гроші. Упродовж двох днів спільниці побували в п'ятьох квартирах і викрали близько 24 тисяч гривень. 

Рішення суду 

За повторні крадіжки, які група людей вчинила в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, — Ред.) матір засудили до шести років ув'язнення. Дочці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін двома роками іспитового.

Нагадаємо, в Одесі військовий придбав і без дозволу носив при собі ніж-кастет. Порушника оштрафували.

Також ми повідомляли про накладення штрафу на працівника ТЦК. Військовослужбовець під час здійснення мобілізаційних заходів не ввімкнув бодікамеру.

суд пенсіонери шахрайство судові рішення пенсія шахраї
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації