На Рівненщині мати з донькою грабували пенсіонерок — яке покарання обрав для них суд

У Рівненській області 51-річна жінка й її 19-річна донька ошукували пенсіонерок. Зловмисниці вдавали із себе працівниць газової служби.

Про це 6 жовтня повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Деталі справи

У червні поточного року фігурантки вирушили "на заробітки" до Кам'янця-Подільського. Під виглядом представниць газової служби вони заходили у квартири пенсіонерів, після чого донька відвертала увагу власників, а мати шукала й забирала гроші. Упродовж двох днів спільниці побували в п'ятьох квартирах і викрали близько 24 тисяч гривень.

Рішення суду

За повторні крадіжки, які група людей вчинила в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, — Ред.) матір засудили до шести років ув'язнення. Дочці призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, але замінили реальний термін двома роками іспитового.

