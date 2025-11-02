Відео
Україна
Українські патрульні співпрацювали із РФ — як їх покарав суд

Українські патрульні співпрацювали із РФ — як їх покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 03:32
Оновлено: 01:02
Українські патрульні працювали на окупантів — що вирішив суд
Патрульні. Фото ілюстративне: Патрульна поліція

У Запорізькій області, у Мелітополі та селищі Розівка Пологівського району, двоє патрульних співпрацювали з росіянами на окупованій території. Їх визнали винним у державній зраді.

Про це 13 жовтня повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

Читайте також:

Деталі справи

Навесні 2022 року фігуранти залишилися на тимчасово окупованій території Запорізької області та працювали в незаконно створених правоохоронних органах. Обіймаючи посади в окупаційній поліції, зрадники виконували вказівки та розпорядження окупаційної адміністрації РФ. Зокрема, один із них спочатку чергував у "народній міліції міста Василівка", а згодом влаштувався до так званого Василівського відділу Приазовського управління Головного управління МВС у Запорізькій області. На цій посаді він інформував росіян про місця зберігання товарно-матеріальних цінностей, незаконно проводив обшуки й допити місцевих жителів.

Рішення суду

За державну зраду (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України, — Ред.) обох порушників засудили до конфіскації майна та 15 років ув'язнення. Крім того, їх позбавили права впродовж трьох років обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також — спеціальних звань "капрал поліції" та "старший лейтенант поліції".

Нагадаємо, жінка завдала смертельних травм своєму співмешканцю. За вчинене вона проведе у в'язниці понад сім років.

Також ми повідомляли, що житель Тернополя передавав росіянам координати енергетичних об'єктів. Йому призначили покарання у вигляді конфіскації майна і 15 років ув'язнення.

суд правосуддя поліція покарання судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
