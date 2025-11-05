Суд оштрафовал директора медучреждения, который помогал мужчине избежать мобилизации

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Полтаве судили директора частного медицинского центра, который за взятку способствовал изготовлению фиктивных документов для мужчины, чтобы тот уклонился от мобилизации. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом сообщает "Суспільне Полтава".

Детали дела

По данным дела, 7 февраля 2025 года в частное медучреждение обратился мужчина с целью получить сведения, необходимые для прохождения военно-врачебной комиссии. Во время личной встречи обвиняемый предложил ему способ избежать мобилизации. В частности, за вознаграждение в размере 10 000 долларов США он пообещал мужчине изготовить медицинские документы для получения группы инвалидности. Передачу денег договорились осуществить в два этапа — по 5000 долларов каждый раз. Мужчина согласился и первую часть суммы передал в тот же день.

Уже 10 марта 2025 года руководитель медучреждения вступил в сговор с директором коммунального предприятия "3-я городская клиническая больница Полтавского городского совета" и согласовал фиктивную госпитализацию мужчины. В мае он лично получил от директора медицинскую выписку, согласно которой мужчина якобы проходил лечение с 19 по 24 марта 2025 года, хотя на самом деле этого не было.

Впоследствии, 3 июня 2025 года, осужденный организовал военнообязанному еще одну фиктивную госпитализацию в том же заведении в неврологическом отделении. 2 июля 2025 года, около 15:00, он получил от мужчины вторую часть взятки — 5000 долларов США — и передал ему поддельные медицинские документы, согласно которым тот якобы находился на лечении с 3 по 9 июня 2025 года.



Обвиняемый признал свою вину и раскаялся.

Решение суда

Шевченковский районный суд города Полтавы признал директора частного медцентра виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины — "Злоупотребление влиянием". С учетом всех обстоятельств, мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 416 500 гривен.

