Мужчина отказался от боевой повестки — наказал ли суд

Дата публикации 12 ноября 2025 07:01
обновлено: 07:07
Суд лишил свободы жителя Запорожья, который отказался от боевой повестки
Наручники и молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Запорожье судили мужчину, который несмотря на отсутствие бронирования и пройдя ВВК отказался получать боевую повестку. За уклонение от мобилизации суд назначил наказание. 

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, в конце марта 2024 года житель Запорожья отказался получить повестку в учебный центр. На тот момент он не имел бронирования и, согласно выводам военно-врачебной комиссии за 2023 год, был признан годным к прохождению военной службы.

"Обвиняемый на протяжении более чем полутора лет после отказа от получения повестки, умышленно уклоняется от явки в ТЦК и СП и при рассмотрении уголовного производства, не совершал попыток исправить ситуацию и вступить в ряды ВСУ, что свидетельствует о его сознательных и умышленных действиях, направленных на избежание призыва по мобилизации", — говорится в приговоре суда.

Во время судебного заседания мужчина своей вины не признал. Он подтвердил результаты ВВК и не оспаривал их. В то же время его защитник пояснил, что обвиняемый не имел надлежащего военно-учетного документа — временное удостоверение было изъято во время прохождения ВВК, а новый военный билет ему не выдали.

Кроме того, при рассмотрении дела суд допросил трех свидетелей, которые подтвердили, что мужчина добровольно отказался получить повестку.

Решение суда

Суд признал жителя Запорожья виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины - уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, в период особого положения или во время призыва резервистов.

Приговором Шевченковского районного суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали, что в Ивано-Франковской области судили жителя Коломыи, который тоже уклонялся от мобилизации. Кроме того, он совершил кражи духов и поджег авто. За все содеянное его лишили свободы на 5 лет.

Также мы информировали, в Одесской области мужчина залил работника ТЦК газом. За это преступление ему назначили испытательный срок и штраф.

