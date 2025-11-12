Суд лишил свободы мужчину, который поджег авто и уклонялся от мобилизации

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

В Ивано-Франковской области судили жителя Коломыи, который уклонялся от мобилизации, украл духи и поджег авто. За содеянное суд назначил ему наказание.

Об этом в Facebook сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Детали дела

Согласно материалам дела, прокурор в суде доказал, что 6 декабря 2024 года обвиняемый отказался получить повестку для прохождения военной службы. Он должен был прибыть в учебный центр одной из воинских частей, однако этого не сделал, объяснив отказ принадлежностью к определенной религиозной организации.

Кроме того, судом установлено, что 27 марта 2025 года мужчина похитил в магазине в Коломые парфюмированную воду "Moschino Toy 2" объемом 100 миллилитров.

Впоследствии, 18 апреля 2025 года, обвиняемый совершил еще одно преступление - незаконно проник в салон автомобиля ВАЗ 2109 и поджег его. В результате поджога транспортное средство загорелось, а нанесенный ущерб оценили в 49 660 гривен.

Решение суда

Суд признал уроженца Коломыи виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 336, частью 4 статьи 185 и частью 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

