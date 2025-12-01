Мать и сына из Днепра будут судить за схему для уклонистов — сколько просили за услуги

Женщина в наручниках. Иллюстративное фото: pexels.com

В Днепре по подозрению в злоупотреблении влиянием задержаны работница медицинской сферы и ее сын, которые обещали военнообязанным за денежное вознаграждение помочь получить заключение о непригодности к военной службе. Женщина, используя свое служебное положение, вступала в сговор со своим сыном, который получал деньги.

Детали дела

По данным следователей, медицинская работница вступила в преступный сговор со своим сыном, чтобы предлагать "услуги" военнообязанным. Она обещала повлиять на результаты военно-врачебной комиссии (ВВК) и обеспечить принятие заключения о непригодности лица к прохождению военной службы по состоянию здоровья.

Свои услуги подозреваемая оценила в 10 тысяч долларов. Средства получал ее сын, который лично принял оговоренную сумму в Днепре, что и было зафиксировано правоохранителями.

"После фиксации противоправной деятельности фигурантов правоохранители провели санкционированные обыски, во время которых изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к преступной схеме", — говорится в сообщении полиции.

Каким может быть приговор суда

Женщине и ее сыну сообщено о подозрении за совершение преступления группой лиц и злоупотребление влиянием. Максимальное наказание, которое может им грозить, — до пяти лет лишения свободы. Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде домашнего ареста.

