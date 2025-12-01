Відео
Підробила довідку та відправила сина за кордон — вирок суду жінці

Підробила довідку та відправила сина за кордон — вирок суду жінці

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 00:33
Суд виніс вирок жінці, яка підробила довідку про своє здоров'я та вивезла сина за кордон
Судове засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

В Івано-Франківську суд визнав винною жінку в незаконному переправленні свого військовозобов’язаного сина через державний кордон. Для цього вона підробила медичні довідки на своє ім'я про нібито тяжку хворобу та потребу в постійному догляді.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Деталі справи

Деталі справи

За матеріалами справи, обвинувачена знайшла спільника у Снятинському центрі первинної медико-санітарної допомоги, який погодився виготовити фальшиві документи. Серед підробок був висновок лікарсько-консультативної комісії та довідка про нібито наявні в неї порушення функцій організму, які не дозволяють їй самостійно пересуватися і вимагають постійного догляду.

Отримавши підроблені документи жінка разом із сином прибула в пункт пропуску на Буковині. Пред'явивши прикордонникам фальшиві медичні довідки, матір та син успішно перетнули державний кордон.

Цікаво, що того ж дня ввечері жінка самостійно повернулася в Україну через пункт пропуску "Порубне", не потребуючи будь-якої сторонньої допомоги.

Вирок суду

У суді обвинувачена повністю визнала свою провину та просила суд не карати її суворо. Суд визнав матір винною за незаконне переправлення осіб через державний кордон України та використання завідомо підробленого документа.

Жінці призначили покарання у вигляді трьох років ув'язнення та штрафу у розмірі 850 гривень. Однак, на підставі статті 75 Кримінального кодексу України, її було звільнено від відбування основного покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Коломиї судили чоловіка, який ухилявся від служби та підпалив авто. А у Запоріжжі чоловік після проходження ВЛК відмовився отримувати повістку. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
