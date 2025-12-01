Видео
Главная Новости дня Подделала справку и вывезла сына за границу — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 00:33
Суд вынес приговор женщине, которая подделала справку о своем здоровье и вывезла сына за границу
Судебное заседание. Иллюстративное фото: УНИАН

В Ивано-Франковске суд признал виновной женщину в незаконной переправке своего военнообязанного сына через государственную границу. Для этого она подделала медицинские справки на свое имя о якобы тяжелой болезни и потребности в постоянном уходе.

Об этом говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.

Читайте также:

Детали дела

По материалам дела, обвиняемая нашла сообщника в Снятинском центре первичной медико-санитарной помощи, который согласился изготовить фальшивые документы. Среди подделок было заключение врачебно-консультативной комиссии и справка о якобы имеющихся у нее нарушениях функций организма, которые не позволяют ей самостоятельно передвигаться и требуют постоянного ухода.

Получив поддельные документы женщина вместе с сыном прибыла в пункт пропуска на Буковине. Предъявив пограничникам фальшивые медицинские справки, мать и сын успешно пересекли государственную границу.

Интересно, что в тот же день вечером женщина самостоятельно вернулась в Украину через пункт пропуска "Порубное", не нуждаясь в какой-либо посторонней помощи.

Приговор суда

В суде обвиняемая полностью признала свою вину и просила суд не наказывать ее строго. Суд признал мать виновной за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины и использование заведомо поддельного документа.

Женщине назначили наказание в виде трех лет заключения и штрафа в размере 850 гривен. Однако, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, она была освобождена от отбывания основного наказания, установив испытательный срок на один год.

Напомним, мы сообщали, что в Коломые судили мужчину, который уклонялся от службы и поджег авто. А в Запорожье мужчина после прохождения ВВК отказался получать повестку. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
