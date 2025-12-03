Уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник отошел в туалет — приговор суда

Проверка документов на границе. Фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во Львовской области пограничник отошел в туалет, а в то время уклонист сбежал в Польшу. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в решение суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В постановлении отмечается, что инцидент произошел 20 августа.

Пограничник нес службу как оператор комплекса специальных технических средств на участке в Шегиновской громаде. Он временно оставил пост, чтобы пойти в туалет. В этот момент гражданин Украины незаконно пересек государственную границу в сторону Польши.

Во время судебного заседания пограничник признал свою вину и объяснил, что дежурил сам, а отлучился ненадолго.

"Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он оставил место несения службы на непродолжительное время. Просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья", — говорится в постановлении.

Что решил суд

Судья признал пограничника виновным. Его оштрафовали на 17 000 грн.

Кроме того, он должен уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.

Напомним, в Ивано-Франковске женщина подделала медицинские справки, чтобы незаконно переправить сына через границу.

Ранее на Ровенщине пограничники зафиксировали два случая злостного игнорирования законных требований водителями, которые пытались скрыться.