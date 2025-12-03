Видео
Пограничник отошел в туалет, а уклонист сбежал — приговор суда

Пограничник отошел в туалет, а уклонист сбежал — приговор суда

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 10:02
Уклонист сбежал в Польшу, пока пограничник отошел в туалет — приговор суда
Проверка документов на границе. Фото иллюстративное: facebook.com/zahidnuy.kordon

Во Львовской области пограничник отошел в туалет, а в то время уклонист сбежал в Польшу. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где его признали виновным и назначили наказание.

Об этом говорится в решение суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В постановлении отмечается, что инцидент произошел 20 августа.

Пограничник нес службу как оператор комплекса специальных технических средств на участке в Шегиновской громаде. Он временно оставил пост, чтобы пойти в туалет. В этот момент гражданин Украины незаконно пересек государственную границу в сторону Польши.

Во время судебного заседания пограничник признал свою вину и объяснил, что дежурил сам, а отлучился ненадолго.

"Во время несения службы у него возникла физиологическая потребность отлучиться для посещения туалета, в связи с чем он оставил место несения службы на непродолжительное время. Просил суд строго его не наказывать, учесть, что на его иждивении находятся трое детей, а также его неудовлетворительное состояние здоровья", — говорится в постановлении.

Что решил суд

Судья признал пограничника виновным. Его оштрафовали на 17 000 грн.

Кроме того, он должен уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн.

Напомним, в Ивано-Франковске женщина подделала медицинские справки, чтобы незаконно переправить сына через границу.

Ранее на Ровенщине пограничники зафиксировали два случая злостного игнорирования законных требований водителями, которые пытались скрыться.

граница Львовская область пограничники уклонисты судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
