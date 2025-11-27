Видео
Побег от ДПСУ на Ривненщине — двух водителей будут судить

Дата публикации 27 ноября 2025 03:32
обновлено: 00:58
Двое водителей отправятся под суд — игнорировали остановку пограничниками
Пограничник ГПСУ. Иллюстративное фото: ГПСУ

На Ривненщине военнослужащие Госпогранслужбы задокументировали два случая злостного неповиновения со стороны водителей, которые проигнорировали законные требования и пытались убежать. Материалы в отношении обоих мужчин переданы в суд.

Об этом сообщил Северная граница. Госпогранслужба в Facebook.

Детали двух инцидентов

Военнослужащие 9 пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов зафиксировали два случая неповиновения в пограничном районе.

Первый инцидент: Пограничники остановили автомобиль под управлением жителя Кривого Рога. Водитель не отреагировал на неоднократные законные требования наряда предоставить документы для проверки и пытался убежать.

"Водитель легковушки на неоднократные законные требования состава пограничного наряда о предоставлении документов для проверки не реагировал и пытался прибегнуть к бегству", — отметили в заметке.

Хотя мужчина имел при себе все документы на право пребывания в погранзоне, он "сознательно проигнорировал действия наряда". В отношении него составлен протокол о злостном неповиновении, дело передано в суд.

Второй инцидент: Пограничный наряд среди ночи обнаружил автомобиль на окраине пограничного населенного пункта, в котором находилось двое мужчин без соответствующих разрешений на пребывание в пограничной зоне.

Заметив военнослужащих, водитель попытался скрыться. Мужчин привлекли к ответственности за нарушение правил пограничного режима. В отношении водителя также составили протокол о злостном неповиновении законному распоряжению. Решение будет принимать суд.

Злостное неповиновение законному распоряжению военнослужащего Государственной пограничной службы Украины предусматривает наложение штрафа от 850 до 1700 гривен, исправительные работы или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, мы сообщали о том, когда восстановят КПП "Орловка" в Одесской области. Также мы писали о том, какие есть альтернативные дороги в Румынию.

граница суд Ровенская область нарушения ГПСУ судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
