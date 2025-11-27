Відео
Головна Новини дня Втеча від прикордонників на Рівненщині — двох водіїв судитимуть

Втеча від прикордонників на Рівненщині — двох водіїв судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 03:32
Оновлено: 00:58
Двоє водіїв відправляться під суд — ігнорували зупинку прикордонниками
Прикордонник ДПСУ. Ілюстративне фото: ДПСУ

На Рівненщині військовослужбовці Держприкордонслужби задокументували два випадки злісної непокори з боку водіїв, які проігнорували законні вимоги та намагалися втекти. Матеріали стосовно обох чоловіків передано до суду.

Про це повідомив Північний кордон. Держприкордонслужба у Facebook.

Читайте також:

Деталі двох інцидентів

Військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців зафіксували два випадки непокори у прикордонному районі.

Перший інцидент: Прикордонники зупинили автомобіль під керуванням жителя Кривого Рогу. Водій не відреагував на неодноразові законні вимоги наряду надати документи для перевірки й намагався втекти.

"Водій легковика на неодноразові законні вимоги складу прикордонного наряду про надання документів для перевірки не реагував та намагався вдатись до втечі", — зазначили в дописі.

Хоча чоловік мав при собі всі документи на право перебування в прикордонні, він "свідомо проігнорував дії наряду". Стосовно нього складено протокол про злісну непокору, справу передано до суду.

Другий інцидент: Прикордонний наряд серед ночі виявив автомобіль на околиці прикордонного населеного пункту, у якому перебувало двоє чоловіків без відповідних дозволів на перебування в прикордонній зоні.

Помітивши військовослужбовців, водій спробував втекти. Чоловіків притягнули до відповідальності за порушення правил прикордонного режиму. Стосовно водія також склали протокол про злісну непокору законному розпорядженню. Рішення ухвалюватиме суд.

Злісна непокора законному розпорядженню військовослужбовця Державної прикордонної служби України передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 гривень, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, коли відновлять КПП "Орлівка" на Одещині. Також ми писали про те, які є алтернативні дороги до Румунії.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
