Двоє водіїв відправляться під суд — ігнорували зупинку прикордонниками

На Рівненщині військовослужбовці Держприкордонслужби задокументували два випадки злісної непокори з боку водіїв, які проігнорували законні вимоги та намагалися втекти. Матеріали стосовно обох чоловіків передано до суду.

Про це повідомив Північний кордон. Держприкордонслужба у Facebook.

Деталі двох інцидентів

Військовослужбовці 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців зафіксували два випадки непокори у прикордонному районі.

Перший інцидент: Прикордонники зупинили автомобіль під керуванням жителя Кривого Рогу. Водій не відреагував на неодноразові законні вимоги наряду надати документи для перевірки й намагався втекти.

"Водій легковика на неодноразові законні вимоги складу прикордонного наряду про надання документів для перевірки не реагував та намагався вдатись до втечі", — зазначили в дописі.

Хоча чоловік мав при собі всі документи на право перебування в прикордонні, він "свідомо проігнорував дії наряду". Стосовно нього складено протокол про злісну непокору, справу передано до суду.

Другий інцидент: Прикордонний наряд серед ночі виявив автомобіль на околиці прикордонного населеного пункту, у якому перебувало двоє чоловіків без відповідних дозволів на перебування в прикордонній зоні.

Помітивши військовослужбовців, водій спробував втекти. Чоловіків притягнули до відповідальності за порушення правил прикордонного режиму. Стосовно водія також склали протокол про злісну непокору законному розпорядженню. Рішення ухвалюватиме суд.

Злісна непокора законному розпорядженню військовослужбовця Державної прикордонної служби України передбачає накладення штрафу від 850 до 1700 гривень, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

