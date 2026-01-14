До 9 лет тюрьмы может получить делец, который помогал уклонистам пересечь границу — дело уже в суде

Военные ГПСУ на границе. Иллюстративное фото: ГПСУ

Житель Ривненщины предстанет перед судом за организацию нелегального пересечения границы. Мужчина обещал уклонистам безопасный путь мимо блокпостов за огромные деньги.

Об этом официально сообщила Ривненская областная прокуратура на своем сайте.

Реклама

Читайте также:

Как работала схема нелегального пересечения границы

Следователи выяснили, что житель области вместе с сообщниками наладил прибыльный бизнес. Они прокладывали маршруты по лесам и полям в обход официальных пунктов пропуска. Цена услуги за один такой переход для уклонистов — 10 тысяч евро.

В августе дельца задержали. Правоохранители поймали его "на горячем" именно во время переправки очередного клиента.

Что решил суд

Суд уже избрал меру пресечения. Организатор внес более 121 тысячи гривен залога и вышел на свободу. Однако воспользоваться деньгами или недвижимостью он не сможет. Прокуратура наложила арест на его земельный участок и жилой дом.

Теперь фигуранту грозит тюрьма. Прокуроры уже направили обвинительный акт в районный суд. Статья предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы. Кроме того, государство может полностью конфисковать его имущество.

Ранее стало известно, что на Ровенщине чиновник ТЦК и СП не составлял административные протоколы. За пренебрежение служебными обязанностями его оштрафовали.

Также сообщалось, что в Винницкой области задержали киевлянина, который вез уклонистов в Молдову за 1900 долларов. Он получил подозрение сразу по двум статьям и камеру в СИЗО.