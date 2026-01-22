Відео
НАБУ викрило корупційну схему в Держприкордонслужбі

НАБУ викрило корупційну схему в Держприкордонслужбі

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 14:35
НАБУ викрило масштабну корупційну схему в Держприкордонслужбі
НАБУ на місці злочину. Фото ілюстративне: НАБУ / Telegram

НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему в Державній прикордонній службі України. За даними слідства, колишній голова відомства, чинний начальник відділу пункту пропуску та ще одна ексслужбовиця систематично отримували хабарі за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це НАБУ повідомили у Telegram у четвер, 22 січня.

Деталі справи

У 2023 році організована група налагодила незаконне переправлення цигарок до країн Європейського Союзу. Топпосадовці прикордонної служби забезпечували "зелений коридор" для контрабандних автомобілів і за це регулярно отримували неправомірну вигоду. Лише з липня по листопад 2023 року вони, за версією слідства, отримали щонайменше 204 тисячі євро — по 3 тисячі євро за кожен з 68 транспортних засобів.

Щоб приховати злочинну діяльність, учасники схеми використовували автомобілі з реєстрацією в Чехії та Австрії, оснащені номерними знаками, схожими на дипломатичні. Пасажирами цих авто були власники дипломатичних паспортів — родичі українських дипломатів у країнах ЄС, що дозволяло уникати митного та прикордонного огляду.

Детективи також встановили, що викриті посадовці раніше проходили службу разом із дипломатами, чиї родичі згодом стали учасниками цієї схеми. Наразі фігурантам повідомлено про підозру за тяжкими статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що до цього правоохоронці розкрили злочинну схему, у якій нардепи систематично отримували хабар.

А також було викрито організаторів схеми, яка діяла у Верховній Раді України, отримали підозри від НАБУ і САП

НАБУ корупція хабар розслідування ДПСУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
