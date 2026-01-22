Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ разоблачило коррупционную схему в Госпогранслужбе

НАБУ разоблачило коррупционную схему в Госпогранслужбе

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 14:35
НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Госпогранслужбе
НАБУ на месте преступления. Фото иллюстративное: НАБУ / Telegram

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины. По данным следствия, бывший глава ведомства, действующий начальник отдела пункта пропуска и еще одна экс-сотрудница систематически получали взятки за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Об этом НАБУ сообщили в Telegram в четверг, 22 января.

Реклама
Читайте также:

НАБУ викрило масштабну корупційну схему в Держприкордонслужбі - фото 1

Детали дела

В 2023 году организованная группа наладила незаконную переправку сигарет в страны Европейского Союза. Топ-чиновники пограничной службы обеспечивали "зеленый коридор" для контрабандных автомобилей и за это регулярно получали неправомерную выгоду. Только с июля по ноябрь 2023 года они, по версии следствия, получили не менее 204 тысяч евро — по 3 тысячи евро за каждый из 68 транспортных средств.

Чтобы скрыть преступную деятельность, участники схемы использовали автомобили с регистрацией в Чехии и Австрии, оснащенные номерными знаками, похожими на дипломатические. Пассажирами этих авто были владельцы дипломатических паспортов — родственники украинских дипломатов в странах ЕС, что позволяло избегать таможенного и пограничного досмотра.

Детективы также установили, что разоблаченные чиновники ранее проходили службу вместе с дипломатами, чьи родственники впоследствии стали участниками этой схемы. Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по тяжким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что до этого правоохранители раскрыли преступную схему, в которой нардепы систематически получали взятку.

А также были разоблачены организаторы схемы, которая действовала в Верховной Раде Украины, получили подозрения от НАБУ и САП.

НАБУ коррупция взятка расследование ГПСУ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации