НАБУ разоблачило масштабную коррупционную схему в Госпогранслужбе

НАБУ на месте преступления. Фото иллюстративное: НАБУ / Telegram

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему в Государственной пограничной службе Украины. По данным следствия, бывший глава ведомства, действующий начальник отдела пункта пропуска и еще одна экс-сотрудница систематически получали взятки за содействие беспрепятственному пересечению государственной границы.

Об этом НАБУ сообщили в Telegram в четверг, 22 января.

Детали дела

В 2023 году организованная группа наладила незаконную переправку сигарет в страны Европейского Союза. Топ-чиновники пограничной службы обеспечивали "зеленый коридор" для контрабандных автомобилей и за это регулярно получали неправомерную выгоду. Только с июля по ноябрь 2023 года они, по версии следствия, получили не менее 204 тысяч евро — по 3 тысячи евро за каждый из 68 транспортных средств.

Чтобы скрыть преступную деятельность, участники схемы использовали автомобили с регистрацией в Чехии и Австрии, оснащенные номерными знаками, похожими на дипломатические. Пассажирами этих авто были владельцы дипломатических паспортов — родственники украинских дипломатов в странах ЕС, что позволяло избегать таможенного и пограничного досмотра.

Детективы также установили, что разоблаченные чиновники ранее проходили службу вместе с дипломатами, чьи родственники впоследствии стали участниками этой схемы. Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по тяжким статьям Уголовного кодекса Украины.

