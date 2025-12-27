Коррупция в Раде — НАБУ сообщило о подозрении четырем нардепам

Детектив НАБУ. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что разоблачили преступную схему. Народные депутаты регулярно получали взятку за голосование в Верховной Раде, им объявили подозрения.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах и фракции "Слуга народа".

Подозрения для нардепов от "Слуги народа"

Сообщается, что подозрения получили народные депутаты от "Слуги народа", среди них:

Евгений Пивоваров,

Игорь Негулевский,

Ольга Савченко,

Юрий Кисель.

Отмечается, что могут быть объявлены и другие подозрения.

В то же время ZN.UA сообщает, что подозрения были объявлены только Пивоварову, Негулевскому и Киселю по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Также издание пишет, что кроме статьи 368 в постановлении указана статья 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Вероятно, при избрании меры пресечения добавят и их.

Что предшествовало

Напомним, 27 декабря в НАБУ заявили, что разоблачили преступную группу, в состав которой входили нардепы. Они систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Кроме того, детективы сообщали, что работники УГО оказывают сопротивление НАБУ во время действий в комитетах Верховной Рады. Доступ ограничивают со стороны Европейской площади в Киеве.