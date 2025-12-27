Нардепы входили в преступную организацию, которую разоблачили НАБУ и САП

Нардепы в Раде. Фото иллюстративное: пресс-служба парламента

Действующие народные депутаты входили в состав организованной преступной группы. Их деятельность разоблачили работники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Нардепы получали деньги за голосование — детали

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

"Детали — позже", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно выяснилось, что двое министров причастны к коррупционной схеме в энергетике. Их уже уволили.

Также 5 декабря правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп.

Добавим, что сегодня нардепы собрались на пленарное заседание, чтобы переименовать копейки на шаги.