Главная Новости дня Разоблачена преступная группа, в которую входили нардепы — детали

Разоблачена преступная группа, в которую входили нардепы — детали

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 12:34
Нардепы входили в преступную организацию, которую разоблачили НАБУ и САП
Нардепы в Раде. Фото иллюстративное: пресс-служба парламента

Действующие народные депутаты входили в состав организованной преступной группы. Их деятельность разоблачили работники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

НАБУ
Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Нардепы получали деньги за голосование — детали

По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

"Детали  позже", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно выяснилось, что двое министров причастны к коррупционной схеме в энергетике. Их уже уволили.

Также 5 декабря правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп.

Добавим, что сегодня нардепы собрались на пленарное заседание, чтобы переименовать копейки на шаги.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
