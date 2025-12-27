Нардепы входили в преступную организацию, которую разоблачили НАБУ и САП

Разоблачена преступная группа, в которую входили нардепы — детали
Действующие народные депутаты входили в состав организованной преступной группы. Их деятельность разоблачили работники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Нардепы получали деньги за голосование — детали
По данным следствия, участники группы на систематической основе получали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.
"Детали — позже", — говорится в сообщении.
Напомним, недавно выяснилось, что двое министров причастны к коррупционной схеме в энергетике. Их уже уволили.
Также 5 декабря правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла нардеп.
Добавим, что сегодня нардепы собрались на пленарное заседание, чтобы переименовать копейки на шаги.
