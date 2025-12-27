Нардепи входили до злочинної організації, яку виклири НАБУ і САП

Викрито злочинну групу, до складу якої входили нардепи — деталі
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:34
Термінова новина
Чинні народні депутати входили до складу організованої злочинної групи. Їх діяльність викрили працівники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.
"Деталі — згодом", — йдеться в повідомленні.
Новина доповнюється
