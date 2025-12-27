Відео
Відео

Викрито злочинну групу, до складу якої входили нардепи — деталі

Викрито злочинну групу, до складу якої входили нардепи — деталі

Ua
Дата публікації: 27 грудня 2025 12:34
Нардепи входили до злочинної організації, яку виклири НАБУ і САП
Термінова новина

Чинні народні депутати входили до складу організованої злочинної групи. Їх діяльність викрили працівники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.  

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Читайте також:
НАБУ
Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нардепи отримували кошти за голосування — деталі

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

"Деталі — згодом", — йдеться в повідомленні.

Новина доповнюється

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
