Нардепи входили до злочинної організації, яку виклири НАБУ і САП

Чинні народні депутати входили до складу організованої злочинної групи. Їх діяльність викрили працівники Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Допис НАБУ. Фото: скриншот

Нардепи отримували кошти за голосування — деталі

За даними слідства, учасники групи на систематичній основі отримували неправомірну вигоду за голосування у Верховній Раді України.

"Деталі — згодом", — йдеться в повідомленні.

