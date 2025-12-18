Відео
Головна Новини дня В Україні зникнуть копійки — яке рішення ухвалила Рада

В Україні зникнуть копійки — яке рішення ухвалила Рада

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 11:27
Замість копійок в Україні з’являться шаги
Копійки та гривні. Фото: Freepik

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №14093 про перейменування розмінної монети України. Замість слова "копійка" пропонують запровадити "шаг".

Про це стало відомо під час пленарного засідання Верховної Ради у четвер, 18 грудня.

Читайте також:

Чи вилучать копійки з обігу

У супровідних документах зазначається, що назва "копійка" має вороже, пострадянське та російське походження. Нині "копійка" збереглася в обігу лише в Україні, Росії та Білорусі. А слово "шаг" обґрунтоване iсторичною та мовною традицiєю України — використовувалося ще за часів Гетьманщини та Української Народної Республіки. 

Якщо документ ухвалять, то після введення в обіг не передбачається вилучення із грошового обігу розмінних монет номіналом 50 "копійок", оскільки станом на 1 вересня 2025 року в готівковому обігу перебуває 1,4 млрд штук монет цього номіналу.

Водночас є плани виготовити розмінні монети цього номіналу на 2025 рік — 20 млн штук.

Монети нового та старого дизайну перебуватимуть в обігу паралельно.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, які копійки варто продати чи обміняти.

Також із 1 грудня 2025 року в обіг введено монети, присвячені регіонам, що першими постраждали від російської агресії.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
