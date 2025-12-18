Видео
В Украине исчезнут копейки — какое решение приняла Рада

В Украине исчезнут копейки — какое решение приняла Рада

Дата публикации 18 декабря 2025 11:27
Вместо копеек в Украине появятся шаги вместо копеек
Копейки и гривны. Фото: Freepik

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №14093 о переименовании разменной монеты Украины. Вместо слова "копейка" предлагают ввести "шаг".

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 18 декабря.

Читайте также:

Изымут ли копейки из обращения

В сопроводительных документах отмечается, что название "копейка" имеет враждебное, постсоветское и российское происхождение. Сейчас "копейка" сохранилась в обращении только в Украине, России и Беларуси. А слово "шаг" обосновано исторической и языковой традицией Украины — оно использовалось еще во времена Гетманщины и Украинской Народной Республики.

Если документ примут, после введения в обращение не предполагается изъятие из денежного обращения разменных монет номиналом 50 "копеек", поскольку по состоянию на 1 сентября 2025 года в наличном обращении находится 1,4 млрд штук монет этого номинала.

В то же время есть планы изготовить разменные монеты этого номинала на 2025 год — 20 млн штук.

Монеты нового и старого дизайна будут находиться в обращении параллельно.

Напомним, недавно мы писали, какие копейки стоит продать или обменять.

Также с 1 декабря 2025 года в обращение были введены монеты, посвященные регионам, которые первыми пострадали от российской агрессии.

НБУ Верховная Рада нардепы монеты копейки парламент
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
