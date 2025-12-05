Відео
Головна Новини дня Обшуки у Скороход — депутатці повідомили про підозру

Обшуки у Скороход — депутатці повідомили про підозру

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 16:31
Нардепці Анні Скороход повідомили про підозру
Викриття злочинної групи, яку очолювала народна депутатка. Фото: НАБУ

НАБУ та САП спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану народною депутаткою України Анною Скороход. Нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

Про це інформує пресслужба НАБУ у п'ятницю, 5 грудня.

Обшуки у депутатки Скороход
Викриття депутатки Скороход. Фото: НАБУ

Нардепці Анні Скороход повідомили про підозру — деталі від НАБУ

Отже, правоохоронці викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

За даними слідства, її учасники запропонували представнику бізнесу за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента.

Зловмисники стверджували, що мають можливість передати неправомірну вигоду за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

Для власної перестраховки та гарантованого одержання всієї суми неправомірної вигоди представнику компанії сказали написати розписку про начебто запозичення коштів.

Скороход НАБУ
Правоохоронці на місці викриття злочинної групи, яку очолювала депутатка. Фото: НАБУ

Після одержання 125 тисяч доларів "клієнту" повідомили, що цю частину передадуть посадовцям РНБО.

Втім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не змогли знайти особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії.

За інформацією НАБУ, народній депутатці Анні Скороход, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

Нагадаємо, сьогодні зранку НАБУ повідомило про викриття злочинної групи, очолюваної народною депутаткою України. 

Згодом Анна Скороход підтвердила, що в її помешканні проводяться слідчі дії.

НАБУ корупція Анна Скороход розслідування народні депутати покарання
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
