Головна Новини дня НАБУ і САП викрили злочинну групу на чолі з нардепкою

НАБУ і САП викрили злочинну групу на чолі з нардепкою

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 09:28
НАБУ та САП викрили організовану групу під керівництвом депутатки
Працівник НАБУ. Фото іюстративне: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ повідомили про викриття організованої злочинної групи, яку, за даними слідства, очолювала чинна народна депутатка України. Правоохоронці зазначають, що наразі проводять першочергові слідчі дії, необхідні для документування всіх обставин справи та збору доказів.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ. 

Читайте також:

НАБУ викрило злочинну групу, якою курувала народна депутатка України

null
Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

Наразі НАБУ деталі операції не розголошують, оскільки триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ провело низку гучних обшуків та розслідувань у деяких топчиновників України.

Зокрема, 28 листопада НАБУ та САП провели обшуки у колишнього глави Офісу Президента України Андрія Єрмака. Дані дії викликали реакцію з боку Єврокомісії, де заявили, що уважно стежитимуть за перебігом подій. 

Тим часом тривають слідчі дії щодо корупції у сфері енергетики. За останніми даними, Тимур Міндіч, який є ключовим підозрюваним, оголошений в розшук

Кілька днів тому суд звільнив детектива Національного антикорупційного бюро України Руслана Магамедрасулова з-під варти.

НАБУ корупція САП розслідування народні депутати
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
