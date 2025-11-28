Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Єврокомісії відреагували на відставку та обшуки в Єрмака

В Єврокомісії відреагували на відставку та обшуки в Єрмака

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 20:04
Відставка Андрія Єрмака — як відреагували в ЄС
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак/Facebook

У Єврокомісії прокоментували відставку Андрія Єрмака, наголосивши, що перебіг розслідувань демонструє роботу антикорупційних органів в Україні. У Брюсселі підкреслили, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС і за ситуацією стежитимуть уважно.

Про це під час брифінгу заявили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє, інформує "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Реакція ЄС на відставку та обшуки в Єрмака

Отже, у Єврокомісії відреагували на відставку очільника Офісу президента України Андрія Єрмака та перебіг розслідувань, що передували цьому рішенню. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для євроінтеграції України.

"Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які показують, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу", — сказала Піньо. 

Своєю чергою, Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу України до ЄС, і у Брюсселі продовжать уважно стежити за ситуацією.

"Це точно показує, що антикорупційні органи насправді існують і мають можливість функціонувати. Дозвольте зазначити, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль і потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Це — ключовий елемент, який ми також розглядаємо в нашому звіті про розширення, опублікованому кілька тижнів тому. Тому ми будемо і надалі дуже уважно стежити за ситуацією", — зауважив речник Єврокомісії.

Крім того, Ґійом Мерсьє також прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України.

"Ми бачили новини про відставку голови Офісу президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", — сказав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що 28 листопада НАБУ і САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом Єрмак підтвердив, що в нього вдома відбуваються слідчі дії. 

Після того Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.

Європейський союз НАБУ обшуки Андрій Єрмак Єврокомісія відставка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації