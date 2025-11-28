Відставка Андрія Єрмака — як відреагували в ЄС

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак/Facebook

У Єврокомісії прокоментували відставку Андрія Єрмака, наголосивши, що перебіг розслідувань демонструє роботу антикорупційних органів в Україні. У Брюсселі підкреслили, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС і за ситуацією стежитимуть уважно.

Про це під час брифінгу заявили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє, інформує "Суспільне".

Реакція ЄС на відставку та обшуки в Єрмака

Отже, у Єврокомісії відреагували на відставку очільника Офісу президента України Андрія Єрмака та перебіг розслідувань, що передували цьому рішенню. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для євроінтеграції України.

"Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які показують, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу", — сказала Піньо.

Своєю чергою, Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу України до ЄС, і у Брюсселі продовжать уважно стежити за ситуацією.

"Це точно показує, що антикорупційні органи насправді існують і мають можливість функціонувати. Дозвольте зазначити, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль і потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Це — ключовий елемент, який ми також розглядаємо в нашому звіті про розширення, опублікованому кілька тижнів тому. Тому ми будемо і надалі дуже уважно стежити за ситуацією", — зауважив речник Єврокомісії.

Крім того, Ґійом Мерсьє також прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України.

"Ми бачили новини про відставку голови Офісу президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", — сказав представник Єврокомісії.

Нагадаємо, що 28 листопада НАБУ і САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Згодом Єрмак підтвердив, що в нього вдома відбуваються слідчі дії.

Після того Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.