Відставка Андрія Єрмака — як відреагували в ЄС

В Єврокомісії відреагували на відставку та обшуки в Єрмака
У Єврокомісії прокоментували відставку Андрія Єрмака, наголосивши, що перебіг розслідувань демонструє роботу антикорупційних органів в Україні. У Брюсселі підкреслили, що боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС і за ситуацією стежитимуть уважно.
Про це під час брифінгу заявили речники Єврокомісії Паула Піньо та Ґійом Мерсьє, інформує "Суспільне".
Реакція ЄС на відставку та обшуки в Єрмака
Отже, у Єврокомісії відреагували на відставку очільника Офісу президента України Андрія Єрмака та перебіг розслідувань, що передували цьому рішенню. У Брюсселі наголосили, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою для євроінтеграції України.
"Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які показують, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу", — сказала Піньо.
Своєю чергою, Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу України до ЄС, і у Брюсселі продовжать уважно стежити за ситуацією.
"Це точно показує, що антикорупційні органи насправді існують і мають можливість функціонувати. Дозвольте зазначити, що боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль і потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Це — ключовий елемент, який ми також розглядаємо в нашому звіті про розширення, опублікованому кілька тижнів тому. Тому ми будемо і надалі дуже уважно стежити за ситуацією", — зауважив речник Єврокомісії.
Крім того, Ґійом Мерсьє також прокоментував звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента України.
"Ми бачили новини про відставку голови Офісу президента. Ми розуміємо, що розслідування тривають. Боротьба з корупцією є центральним елементом нашого пакета розширення, який визначає нашу загальну позицію з цього питання", — сказав представник Єврокомісії.
Нагадаємо, що 28 листопада НАБУ і САП прийшли з обшуками до керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Згодом Єрмак підтвердив, що в нього вдома відбуваються слідчі дії.
Після того Андрій Єрмак подав у відставку з посади керівника Офісу президента.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення.
Читайте Новини.LIVE!