Отставка Андрея Ермака — как отреагировали в ЕС

В Еврокомиссии отреагировали на отставку и обыски у Ермака
В Еврокомиссии прокомментировали отставку Андрея Ермака, отметив, что ход расследований демонстрирует работу антикоррупционных органов в Украине. В Брюсселе подчеркнули, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Украины в ЕС и за ситуацией будут следить внимательно.
Об этом во время брифинга заявили спикеры Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье, информирует "Суспільне".
Реакция ЕС на отставку и обыски у Ермака
Итак, в Еврокомиссии отреагировали на отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и ход расследований, предшествовавших этому решению. В Брюсселе отметили, что эффективная борьба с коррупцией остается ключевым условием для евроинтеграции Украины.
"Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые показывают, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", — сказала Пиньо.
В свою очередь, Мерсье подчеркнул, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления Украины в ЕС, и в Брюсселе продолжат внимательно следить за ситуацией.
"Это точно показывает, что антикоррупционные органы на самом деле существуют и имеют возможность функционировать. Позвольте отметить, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий и мощного потенциала для борьбы с коррупцией. Это — ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад. Поэтому мы будем и в дальнейшем очень внимательно следить за ситуацией", — отметил представитель Еврокомиссии.
Кроме того, Гийом Мерсье также прокомментировал увольнение Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.
"Мы видели новости об отставке главы Офиса президента. Мы понимаем, что расследования продолжаются. Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", — сказал представитель Еврокомиссии.
Напомним, что 28 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Впоследствии Ермак подтвердил, что у него дома происходят следственные действия.
После этого Андрей Ермак подал в отставку с должности руководителя Офиса президента.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.
