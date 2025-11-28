Видео
Главная Новости дня В Еврокомиссии отреагировали на отставку и обыски у Ермака

В Еврокомиссии отреагировали на отставку и обыски у Ермака

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 20:04
Отставка Андрея Ермака — как отреагировали в ЕС
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ермак/Facebook

В Еврокомиссии прокомментировали отставку Андрея Ермака, отметив, что ход расследований демонстрирует работу антикоррупционных органов в Украине. В Брюсселе подчеркнули, что борьба с коррупцией является ключевым условием для вступления Украины в ЕС и за ситуацией будут следить внимательно.

Об этом во время брифинга заявили спикеры Еврокомиссии Паула Пиньо и Гийом Мерсье, информирует "Суспільне".

Читайте также:

Реакция ЕС на отставку и обыски у Ермака

Итак, в Еврокомиссии отреагировали на отставку главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и ход расследований, предшествовавших этому решению. В Брюсселе отметили, что эффективная борьба с коррупцией остается ключевым условием для евроинтеграции Украины.

"Мы понимаем, что продолжаются расследования, и мы очень уважаем эти расследования, которые показывают, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", — сказала Пиньо.

В свою очередь, Мерсье подчеркнул, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления Украины в ЕС, и в Брюсселе продолжат внимательно следить за ситуацией.

"Это точно показывает, что антикоррупционные органы на самом деле существуют и имеют возможность функционировать. Позвольте отметить, что борьба с коррупцией является ключевым элементом для вступления страны в ЕС. Это требует постоянных усилий и мощного потенциала для борьбы с коррупцией. Это — ключевой элемент, который мы также рассматриваем в нашем отчете о расширении, опубликованном несколько недель назад. Поэтому мы будем и в дальнейшем очень внимательно следить за ситуацией", — отметил представитель Еврокомиссии.

Кроме того, Гийом Мерсье также прокомментировал увольнение Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента Украины.

"Мы видели новости об отставке главы Офиса президента. Мы понимаем, что расследования продолжаются. Борьба с коррупцией является центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", — сказал представитель Еврокомиссии.

Напомним, что 28 ноября НАБУ и САП пришли с обысками к руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.

Впоследствии Ермак подтвердил, что у него дома происходят следственные действия.

После этого Андрей Ермак подал в отставку с должности руководителя Офиса президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о его увольнении.

Европейский союз НАБУ обыски Андрей Ермак Еврокомиссия отставка
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
