Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАБУ и САП разоблачили преступную группу во главе с нардепом

НАБУ и САП разоблачили преступную группу во главе с нардепом

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 09:28
НАБУ и САП разоблачили организованную группу под руководством депутата
Работник НАБУ. Фото июстративное: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла действующий народный депутат Украины. Правоохранители отмечают, что сейчас проводят первоочередные следственные действия, необходимые для документирования всех обстоятельств дела и сбора доказательств.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Реклама
Читайте также:

НАБУ разоблачило преступную группу, которой курировала народный депутат Украины

null
Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Сейчас НАБУ детали операции не разглашают, поскольку продолжается расследование.

Напомним, недавно НАБУ провело ряд громких обысков и расследований у некоторых топ-чиновников Украины.

В частности, 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Данные действия вызвали реакцию со стороны Еврокомиссии, где заявили, что будут внимательно следить за ходом событий.

Тем временем продолжаются следственные действия по коррупции в сфере энергетики. По последним данным, Тимур Миндич, который является ключевым подозреваемым, объявлен в розыск.

Несколько дней назад суд освободил детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова из-под стражи.

НАБУ коррупция САП расследование народные депутаты
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации