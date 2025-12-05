НАБУ и САП разоблачили организованную группу под руководством депутата

Работник НАБУ. Фото июстративное: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с СБУ сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которую, по данным следствия, возглавляла действующий народный депутат Украины. Правоохранители отмечают, что сейчас проводят первоочередные следственные действия, необходимые для документирования всех обстоятельств дела и сбора доказательств.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Реклама

Читайте также:

НАБУ разоблачило преступную группу, которой курировала народный депутат Украины

Сообщение НАБУ. Фото: скриншот

Сейчас НАБУ детали операции не разглашают, поскольку продолжается расследование.

Напомним, недавно НАБУ провело ряд громких обысков и расследований у некоторых топ-чиновников Украины.

В частности, 28 ноября НАБУ и САП провели обыски у бывшего главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Данные действия вызвали реакцию со стороны Еврокомиссии, где заявили, что будут внимательно следить за ходом событий.

Тем временем продолжаются следственные действия по коррупции в сфере энергетики. По последним данным, Тимур Миндич, который является ключевым подозреваемым, объявлен в розыск.

Несколько дней назад суд освободил детектива Национального антикоррупционного бюро Украины Руслана Магамедрасулова из-под стражи.