Україна
Обыски у Скороход — депутату сообщили о подозрении

Обыски у Скороход — депутату сообщили о подозрении

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 16:31
Нардепу Анне Скороход сообщили о подозрении
Разоблачение преступной группы, которую возглавляла народный депутат. Фото: НАБУ

НАБУ и САП совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую народным депутатом Украины Анной Скороход. Нардепу, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении.

Об этом информирует пресс-служба НАБУ в пятницу, 5 декабря.

Читайте также:
Обшуки у депутатки Скороход
Разоблачение депутата Скороход. Фото: НАБУ

Нардепу Анне Скороход сообщили о подозрении — детали от НАБУ

Итак, правоохранители разоблачили преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.

По данным следствия, ее участники предложили представителю бизнеса за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины на компанию конкурента.

Злоумышленники утверждали, что имеют возможность передать неправомерную выгоду за принятие санкционных решений должностным лицам органов государственной власти, в частности членам Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Для собственной перестраховки и гарантированного получения всей суммы неправомерной выгоды представителю компании сказали написать расписку о якобы заимствовании средств.

Скороход НАБУ
Правоохранители на месте разоблачения преступной группы, которую возглавляла депутат. Фото: НАБУ

После получения 125 тысяч долларов "клиенту" сообщили, что эту часть передадут чиновникам СНБО.

Впрочем, ни членам СНБО, ни другим должностным лицам средства так и не передали, поскольку злоумышленники не смогли найти лицо, которое бы согласилось совершить незаконные действия.

По информации НАБУ, народному депутату Анне Скороход, ее помощнику и сообщнику сообщили о подозрении.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило о разоблачении преступной группы, возглавляемой народным депутатом Украины.

Впоследствии Анна Скороход подтвердила, что в ее жилище проводятся следственные действия.

НАБУ коррупция Анна Скороход расследование народные депутаты наказание
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
