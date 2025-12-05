НАБУ проводит обыски у Анны Скороход — реакция нардепа

Анна Скороход. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Народный депутат Анна Скороход сообщила об обысках Национального антикоррупционного бюро(НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) в ее квартире. Чиновницу подозревают в организации преступной группы.

Своим заявлением нардеп поделилась на странице в Facebook в пятницу, 5 декабря.

Скороход сделала заявление об обысках в ее квартире

Нардеп сообщила о том, что ей нечего скрывать а проведение следственных действий она считает "давлением на оппозицию".

"Просто сейчас в моем доме проводятся следственные действия. Мне нечего скрывать, моя деятельность — на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность из-за принципиальной позиции", — написала Скороход.

Заявление Анны Скороход. Фото: скриншот Faceebok

Обыски НАБУ в квартире Скороход — что известно

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили организованную преступную группу, которую, по версии следствия, возглавляла действующий народный депутат. Правоохранители уже начали первоочередные следственные действия.

Сейчас ведомства не разглашают детали дела из соображений безопасности.

Напомним, ранее НАБУ и САП провели обыски в квартире экс-руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Кроме того, продолжаются следственные действия в отношении коррупционного скандала с "Энергоатомом". НАБУ объявило в розыск фигуранта дела Тимура Миндича.