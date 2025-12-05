Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Скороход прокоментувала обшуки НАБУ в її квартирі

Скороход прокоментувала обшуки НАБУ в її квартирі

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:41
НАБУ проводить обшуки в Анни Скороход — реакція нардепки
Анна Скороход. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Народна депутатка Анна Скороход повідомила про обшуки Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) в її квартирі. Посадовицю підозрюють в організації злочинної групи.

Своєю заявою нардепка поділилася на сторінці у Facebook в п'ятницю, 5 грудня.

Реклама
Читайте також:

Скороход зробила заяву про обшуки в її квартирі

Нардепка повідомила про те, що їй нічого приховувати, а проведення слідчих дій вона вважає "тиском на опозицію".

"Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії.  Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", — написала Скороход.

Реакція Скороход на обшуки НАБУ
Заява Анни Скороход. Фото: скриншот Faceebok

Обшуки НАБУ квартирі Скороход — що відомо

НАБУ та САП спільно із СБУ викрили організовану злочинну групу, яку, за версією слідства, очолювала чинна народна депутатка. Правоохоронці вже розпочали першочергові слідчі дії.

Наразі відомства не розголошують деталі справи з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП провели обшуки у квартирі екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, тривають слідчі дії стосовно корупційного скандалу з "Енергоатомом". НАБУ оголосило у розшук фігуранта справи Тимура Міндіча.

НАБУ обшуки корупція САП Анна Скороход
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації