НАБУ проводить обшуки в Анни Скороход — реакція нардепки

Анна Скороход. Фото: facebook.com/A.Skorokhod

Народна депутатка Анна Скороход повідомила про обшуки Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) в її квартирі. Посадовицю підозрюють в організації злочинної групи.

Своєю заявою нардепка поділилася на сторінці у Facebook в п'ятницю, 5 грудня.

Скороход зробила заяву про обшуки в її квартирі

Нардепка повідомила про те, що їй нічого приховувати, а проведення слідчих дій вона вважає "тиском на опозицію".

"Просто зараз в моєму помешканні проводяться слідчі дії. Мені нічого приховувати, моя діяльність — на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", — написала Скороход.

Заява Анни Скороход. Фото: скриншот Faceebok

Обшуки НАБУ квартирі Скороход — що відомо

НАБУ та САП спільно із СБУ викрили організовану злочинну групу, яку, за версією слідства, очолювала чинна народна депутатка. Правоохоронці вже розпочали першочергові слідчі дії.

Наразі відомства не розголошують деталі справи з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше НАБУ і САП провели обшуки у квартирі екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Крім того, тривають слідчі дії стосовно корупційного скандалу з "Енергоатомом". НАБУ оголосило у розшук фігуранта справи Тимура Міндіча.